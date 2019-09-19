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تفريكة فايسبوكية: نتائج منجي وحمة في الانتخابات الرئاسية تذكر بالسلسلة الهزلية ''المحتحت والمرّيش ''

Jeudi 19 Septembre 2019

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - بعد نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من النتائج التي حققها بعض المرشحين مثل حاتم بولبيار وحمة الهمامي ومنجي الرحوي.
وكانت الجبهة الشعبية قد تفجرت بعد صراع بين حمة الهمامي ومنجي الرحوي حول مسألة مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية.
وعلق رواد الفايسبوك على نتائج المتخاصمين حمة الهمامي ومنجي الرحوي بالقول " نتائج منجي الرحوي وحمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية تذكر بالسلسلة الهزلية " المحتحت والمرّيش".
ةتحصل حمة الهمامي على23252 صوت أي نسبة 0.69 بالمئة من الأصوات فيما تحصل منجي الرحوي على 27346 صوت أي بنسبة 0.81 بالمئة من الأصوات .



  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 189400

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 12h 06m |           
حلوة برشة هذه المحتحت و المريش ...

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 11h 28m |           
حتى تعلموا ان اعلام العار يسير في اتجاه معادي للشعب وهو من ينفخ في صورة هؤولاء الفاشلين ويمنحهم حضورا اعلاميا غير مسبوق لتمكينهم من قصف عقولنا بكذبهم و فشلهم المتواصل
ارجو ان تكون لهم ذرة من كرامة فيختفوا عن انضارنا الى الابد

IndependentMen  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 11h 05m |           
فهل لهم من الحياء أن يرحلوا عنا
فعلى قول الشاعر أبو بكر بن عمار:
مما يزهدني في أرض تونـس أسـمـاء حمة فيها ومنجي
ألقاب رؤساء في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 19 Septembre 2019 à 10h 57m |           
هؤلاء الخفافيش يريدون أن يحكموا تونس , لا حول و لا قوة إلا بالله



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