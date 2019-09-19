تفريكة فايسبوكية: نتائج منجي وحمة في الانتخابات الرئاسية تذكر بالسلسلة الهزلية ''المحتحت والمرّيش ''

Jeudi 19 Septembre 2019



باب نات

- بعد نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من النتائج التي حققها بعض المرشحين مثل حاتم بولبيار وحمة الهمامي ومنجي الرحوي.وكانت الجبهة الشعبية قد تفجرت بعد صراع بين حمة الهمامي ومنجي الرحوي حول مسألة مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية.وعلق رواد الفايسبوك على نتائج المتخاصمين حمة الهمامي ومنجي الرحوي بالقول " نتائج منجي الرحوي وحمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية تذكر بالسلسلة الهزلية " المحتحت والمرّيش".ةتحصل حمة الهمامي على23252 صوت أي نسبة 0.69 بالمئة من الأصوات فيما تحصل منجي الرحوي على 27346 صوت أي بنسبة 0.81 بالمئة من الأصوات .