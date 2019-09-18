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في المروج 2... يستغل العودة المدرسية وينفذ براكاجات بمحطات المترو ومحطات الحافلات

Mercredi 18 Septembre 2019

Mercredi 18 Septembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان مركز الأمن الوطني بالمروج 2من إلقاء القبض على شاب معروف باقترافه لسلسلة من عمليات السلب "براكاجات" على مستوى محطة المنتزه ومحطة الحافلات الترابط المحمدية فوشانة حيث استغل العودة المدرسة ونفذ عدة عمليات سلب للتلاميذ ولاهاليهم ..

وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين انه صادر في شأنه 4 مناشير تفتيش..


وبعرضه على الشاكين تعرف عليه 7 مسافرين من بينهم تلميذين وقد دعت للوحدات الأمنية كل من تضرر على مستوى المناطق المذكورة التوجه و الإتصال بمركز الأمن الوطني بالمروج الثاني للتعرف على المتهم ...

  
  
     
  
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