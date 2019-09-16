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على قناة فرانس 24 : بشرى بالحاج حميدة تصف قيس سعيد بالسلفي

Lundi 16 Septembre 2019

Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - هاجمت الأحد 15 سبتمبر، رئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية حسب التقديرات الأولية قيس سعيد.
وفي مداخلة على قناة فرانس 24 وصفت بشرى بالحاج حميدة قيس سعيد بأنه سلفي ويطالب بتطبيق الشريعة وقالت إنها رغم ذلك سعيدة بتواصل المسار الديمقراطي وبممارسة الشعب التونسي لحقه في اختيار رئيسه.




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 189208

Daghbaji  ()  |Lundi 16 Septembre 2019 à 15h 42m |           
الزرقاني : على ف24
الحكم المحلي الذي يدعو إليه قيس سعيد يشبه اللجان الثورية للقذافي(مع العلم أنه أدرج في الدستور الحالي )
بشرى قيس سعيد سلفي غلى ف24 ايضا

Fessi425  (Tunisia)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 15h 38m |           
أن يكون سلفي خير من يكون ملحدا متكبرا حقودا مثلكي


Amor2  (Switzerland)  |Lundi 16 Septembre 2019 à 15h 34m |           
يا قوم يا ناس بجاه ربي اسمعوا هاته الهاملة ...
قيس سعيد اصبح سلفي بين عشية و ضحاها!!!!!
لانه قال لا لقانون الميراث !!!
و لا للمثلية !!!
ربي مبشع في خلقتها كيف الجرانة و العياذ بالله ..



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