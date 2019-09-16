Lundi 16 Septembre 2019
باب نات - هاجمت الأحد 15 سبتمبر، رئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية حسب التقديرات الأولية قيس سعيد.
وفي مداخلة على قناة فرانس 24 وصفت بشرى بالحاج حميدة قيس سعيد بأنه سلفي ويطالب بتطبيق الشريعة وقالت إنها رغم ذلك سعيدة بتواصل المسار الديمقراطي وبممارسة الشعب التونسي لحقه في اختيار رئيسه.
وفي مداخلة على قناة فرانس 24 وصفت بشرى بالحاج حميدة قيس سعيد بأنه سلفي ويطالب بتطبيق الشريعة وقالت إنها رغم ذلك سعيدة بتواصل المسار الديمقراطي وبممارسة الشعب التونسي لحقه في اختيار رئيسه.
3 de 3 commentaires pour l'article 189208
En continu
- 07:19 الشعب يريد.. الشعب يعاقب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:55
|18:28
|15:46
|12:21
|06:02
|04:34
|
33°
|35°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|35°-26
|33°-25
|33°-24
|32°-23
|31°-22
Follow @babnet_Tunisie
(124 145) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(113 191) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(107 282) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 438) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 537) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 71 321) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 64 349) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 64 124) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 855) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 56 809) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 54 547) تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد
( 52 316) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 51 675) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 51 095) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 997) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 49 503) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 606) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 48 071) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 295) بوبكر يعتذر لمورو
( 44 401) الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرف
Par:daghbaji ( )
Sur: على قناة فرانس 24 : بشرى بالحاج حميدة تصف قيس سعيد بالسلفي