على قناة فرانس 24 : بشرى بالحاج حميدة تصف قيس سعيد بالسلفي

Lundi 16 Septembre 2019



باب نات

- هاجمت الأحد 15 سبتمبر، رئيسة لجنة الحريات الفردية، بشرى بالحاج حميدة، المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية حسب التقديرات الأولية قيس سعيد.وفي مداخلة على قناة فرانس 24 وصفت بشرى بالحاج حميدة قيس سعيد بأنه سلفي ويطالب بتطبيق الشريعة وقالت إنها رغم ذلك سعيدة بتواصل المسار الديمقراطي وبممارسة الشعب التونسي لحقه في اختيار رئيسه.