رئيس بلدية رواد يعبر عن استيائه من عدم اعلامه بزيارة والي اريانة وكاتب الدولة للموارد المائية لمعاينة اضرار الفيضانات بمنطقة النخيلات

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - عبر عدنان بوعصيدة رئيس بلدية رواد /ولاية اريانة / ورئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عن استيائه من عدم اعلامه بالزيارة التي اداها صباح اليوم الخميس مختار النفزي والي اريانة صحبة كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الرابحي لمعاينة اثار الاضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية بمنطقة النخيلات جراء تهاطل كميات هامة من الامطار خلال الليلة الفاصلة بين 10 و11 سبتمبر 2019 ناهزت 80 ملم في ظرف وجيز.
واعتبر بوعصيدة في رسالة وجهها للراي العام انه "يمثل السلطة المحلية ولا يمكن باية حال من الاحوال تجاهل وجوده كرئيس بلدية منتخب "مشيرا الى "انه الوحيد القادر على تقديم صورة شاملة عن الاوضاع الكارثية التي عاشتها العديد من المناطق برواد ومنها بالخصوص النخيلات وجعفر وحي عيشوشة لكونه كان على الميدان بمعية اعوان البلدية لنجدة المواطنين وشفط المياه من المنازل والمؤسسات التربوية في غياب شبه كلي للسلطات الجهوية وخاصة هياكل التجهيز والحماية المدنية".
واكد عدنان بوعصيدة في جانب اخر وجود "ضرب متعمد للسلطة المحلية المنصوص عليها بالدستور التونسي من قبل السلطات الجهوية عبر تغييب رؤساء البلديات عن الاجتماعات ذات الصلة بالشان البلدي والمشاريع التنموية فضلا عن عدم اعلامهم بالزيارات التي يقوم بها الولاة بصفة فجئية الى المناطق البلدية للتنسيق والتشاور وايجاد الحلول للمشاكل العالقة البيئية والاقتصادية والاجتماعية مثلما هو الشان بولاية اريانة".
ودعا بوعصيدة والي اريانة الى احترام دوره كرئيس بلدية منتخب ويتمتع باليات السلطة المحلية المخولة له حسب القانون ودعم جهوده في مقاومة البناء الفوضوي والاشكاليات العقارية والبيئية التي تعاني منها منطقة رواد لان في ذلك خدمة للجهة ككل وتعزيزا للدور التشاركي والتكامل بين السلطات بالجهات دفاعا عن حق المواطن في العيش الكريم للمواطن وتكريسا لمبادئ الشفافية والديمقراطية المحلية.
واعتبر بوعصيدة في رسالة وجهها للراي العام انه "يمثل السلطة المحلية ولا يمكن باية حال من الاحوال تجاهل وجوده كرئيس بلدية منتخب "مشيرا الى "انه الوحيد القادر على تقديم صورة شاملة عن الاوضاع الكارثية التي عاشتها العديد من المناطق برواد ومنها بالخصوص النخيلات وجعفر وحي عيشوشة لكونه كان على الميدان بمعية اعوان البلدية لنجدة المواطنين وشفط المياه من المنازل والمؤسسات التربوية في غياب شبه كلي للسلطات الجهوية وخاصة هياكل التجهيز والحماية المدنية".
واكد عدنان بوعصيدة في جانب اخر وجود "ضرب متعمد للسلطة المحلية المنصوص عليها بالدستور التونسي من قبل السلطات الجهوية عبر تغييب رؤساء البلديات عن الاجتماعات ذات الصلة بالشان البلدي والمشاريع التنموية فضلا عن عدم اعلامهم بالزيارات التي يقوم بها الولاة بصفة فجئية الى المناطق البلدية للتنسيق والتشاور وايجاد الحلول للمشاكل العالقة البيئية والاقتصادية والاجتماعية مثلما هو الشان بولاية اريانة".
ودعا بوعصيدة والي اريانة الى احترام دوره كرئيس بلدية منتخب ويتمتع باليات السلطة المحلية المخولة له حسب القانون ودعم جهوده في مقاومة البناء الفوضوي والاشكاليات العقارية والبيئية التي تعاني منها منطقة رواد لان في ذلك خدمة للجهة ككل وتعزيزا للدور التشاركي والتكامل بين السلطات بالجهات دفاعا عن حق المواطن في العيش الكريم للمواطن وتكريسا لمبادئ الشفافية والديمقراطية المحلية.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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