بولبابة سالم: كي تتفرج في ''الحوار التونسي'' تشعر أن الشاهد هو من بنى أريانة و حي الخضراء و لافايات

Mercredi 11 Septembre 2019



باب نات

- علّق المحلل السياسي بولبابة سالم الأربعاء 11 سبتمبر على ما بثته قناة الحوار التونسي أمس تزامنا مع الفيضانات التي شهدتها ولاية أريانة.وقال بولبابة سالم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " كي تتفرج في الحوار التونسي تشعر ان الشاهد هو من بنى اريانة و حي الخضراء و لافايات اللي صارت فيهم فيضانات أمس ،، و كي يشربولك مخك يشعروك ان الزبيدي لم يكن في حكومة الشاهد ".وتابع بولبابة سالم" و وقتلي تسكر معاهم تنسى انهم قبل اشهر كانوا يقولوا هذه حكومة النهضة و اليوم صارت حكومة الشاهد . تزييف وعي و قصف رهيب لا ينطلي إلا على اصحاب العقول البسيطة".