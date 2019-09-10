من بين ضحاياه امراة حامل إيقاف حارس بمأوي روع المرضى الوافدين على المستشفيات ..

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- اوقف اليوم أعوان فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة أثر نصبهم لكمين محكم حارس بمأوي عشوائي روع المرضى الوافدين على المستشفيات واهاليهم بالبراكاجات تحت التهديد بأسلحة بيضاء وقد اعترف الحارس بما نسب إليه كما تبين انه من بين ضحاياه امراة حامل هددها بطعنها في بطنها ثم سلبها مبلغ 60دينار ...باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وايداعه السجن من اجل تهم افتكاك متاع الغير تحت التهديد بأسلحة بيضاء...