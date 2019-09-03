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بريطانيا.. معارضو جونسون يفوزون في تصويت بشأن ''بريكست''

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
الأناضول - لندن - صوتت أغلبية أعضاء مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الثلاثاء، لصالح عرض تشريع يمنع رئيس الوزراء، برويس جونسون، من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

ويسعى النواب، الأربعاء، إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر حاليًا في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).


ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الإثنين، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه "تصويت بحجب الثقة".

وأضاف أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة، الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضوًا، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.

وقال جونسون، الإثنين، إن فرص التوصل إلى اتفاق "بريكست" بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة.

وحذر من أنه في حال صوت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك "يقطعون ساق" الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرًا مستحيلًا.

وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل سواء باتفاق أو من دونه.

  
  
     
  
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