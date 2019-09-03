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في أول أيام الحملة، العماري يهاجم النهضة ومورو : انتظرنا منهم اعتذارا على الارهاب فقدّموا مرشّحا للرئاسة

Mardi 03 Septembre 2019

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - استغل كرونيكور قناة الحوار التونسي لطفي العماري استشهاد رئيس مركز الحرس الوطمني بالقصرين لتوجيه الاتهامات لحركة النهضة بدعم الارهاب وتحميلها مسؤولية الارهاب في تونس في السنوات الماضية.

وتابع متحدّثا عن حركة النهضة "انتظرنا منهم بش يعتذروا على ما ألحقوه بالبلاد في 8 سنوات، حولونا غلي ما يشبه جبال تورة بورة، دخلولنا الفكر الجديد والسلاح وما خفي كان أعظم، وتو نشوفو الخنار كي يخرجو مالحكم".
وأضاف في نفس السياق "انتظرنا منهم اعتذار فجاوبونا بنوع من الوقاحة السياسية وقدّموا مرشّحا لرئاسة الجمهورية، الناس الي غرسوا الارهاب وقتلو الشهداء زادوا قدمولك مرشح لرئاسة الجمهورية الذي سيصبح رئيس القوات المسلحة ويلتف على الملفات الموجودة من تسفير وجهاز سري واغتيالات".

وأردف العماري قائلا "هذه قمة الوقاحة السياسة الي المفروض الشعب التونسي ما يقبلهاش وما يسمحش للناس هذوما بش يترشحوا لهكذا مركز سيادي".

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 188376

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 08h 56m |           
يا لعماري كان مشيت ....... على روحك خيرلك

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 08h 54m |           
طالما اصبحت تونس عقيمة ولا تنجب الا هؤولاء الموتورين من اشباه الصحفجيين الذين بحقدهم وعدائهم للشعب الاعزل دمروا البلاد طيلة عقود وطالما فتحت لهم المنابر الاعلامية فلن نرى الخير من وراء هؤولاء الغربان سيضل الارهاب كما هو فهو خزانهم الذي لا ينضب و هو فلكهم الذي لا يمكنهم ولا يريدونه ان يندثر من هذا الوطن فبضل الارهاب اوصلوا من شاء للسلطة وطردوا منها من يشاؤون ثم ياتون في البلاتوات بكل وقاحة للترحم على شهداء الوطن من العسكريين و الامنيين ويقدموا
لنا النصائح بما اننا شعب لا بفهم
الاعلام في وطني في اغلبه لا يتمتع بالوطنية و انما هو صاحب اقذر مهمة

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 03 Septembre 2019 à 08h 52m |           
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179)
اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قْضَيْتَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

نحن لسنا متخلفون عن الغرب و لكن متخلفون عن الإسلام ، و ما تخلفنا عن العالم إلا بعد تفريطنا في ديننا



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