في أول أيام الحملة، العماري يهاجم النهضة ومورو : انتظرنا منهم اعتذارا على الارهاب فقدّموا مرشّحا للرئاسة

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- استغل كرونيكور قناة الحوار التونسي لطفي العماري استشهاد رئيس مركز الحرس الوطمني بالقصرين لتوجيه الاتهامات لحركة النهضة بدعم الارهاب وتحميلها مسؤولية الارهاب في تونس في السنوات الماضية.وتابع متحدّثا عن حركة النهضة "انتظرنا منهم بش يعتذروا على ما ألحقوه بالبلاد في 8 سنوات، حولونا غلي ما يشبه جبال تورة بورة، دخلولنا الفكر الجديد والسلاح وما خفي كان أعظم، وتو نشوفو الخنار كي يخرجو مالحكم".وأضاف في نفس السياق "انتظرنا منهم اعتذار فجاوبونا بنوع من الوقاحة السياسية وقدّموا مرشّحا لرئاسة الجمهورية، الناس الي غرسوا الارهاب وقتلو الشهداء زادوا قدمولك مرشح لرئاسة الجمهورية الذي سيصبح رئيس القوات المسلحة ويلتف على الملفات الموجودة من تسفير وجهاز سري واغتيالات".وأردف العماري قائلا "هذه قمة الوقاحة السياسة الي المفروض الشعب التونسي ما يقبلهاش وما يسمحش للناس هذوما بش يترشحوا لهكذا مركز سيادي".