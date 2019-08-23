Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Istannani  

زياد الهاني ينتقد الحملة على الزبيدي: حضوره في الحوار التونسي كان هادئا ودافئا

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - رغم اجماع التونسيين على الإخفاق الاتصالي للمرشح الرئاسي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي اثناء حضوره في قناة الحوار التونسي لكن الاعلامي زياد الهاني كان له موقف مخالف.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " حضور هادئ ودافئ للسيد عبد الكريم الزبيدي مع الزميلة المتميزة مريم بلقاضي.
الزبيدي شخصية وطنية محترمة جديرة بكل التقدير.."



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187824

Lechef  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 11h 55m |           
Personnellement C'est ce que j'ai constaté . Il est très calme et de sang froid important , ce qui lui permet facilement de ne pas perdre la boussole quelles que soient la situ

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Août 2019 à 11h 41m |           
يا سيد زيادي احترمك وتابعت بعض حصات التي كنت حاضر فيها على قناة الزيتونه ولاحظت فيك شخص محترم وموضوعي في اكثر تدخلاتك في ما يتعلق بالسيد الزبيدي هنالك لغز او الغاز لم يفهمها المواطن التونسي وهي هل الزبيدي نفس. الشخص الذي عرفناه وزيرا للدفاع وهل كانت له نفس الصعوبات في النطق والتعبيير ولماذا محيطه مشبوه ؟



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