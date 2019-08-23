زياد الهاني ينتقد الحملة على الزبيدي: حضوره في الحوار التونسي كان هادئا ودافئا

Vendredi 23 Août 2019



باب نات

- رغم اجماع التونسيين على الإخفاق الاتصالي للمرشح الرئاسي ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي اثناء حضوره في قناة الحوار التونسي لكن الاعلامي زياد الهاني كان له موقف مخالف.وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " حضور هادئ ودافئ للسيد عبد الكريم الزبيدي مع الزميلة المتميزة مريم بلقاضي.الزبيدي شخصية وطنية محترمة جديرة بكل التقدير.."