زهير مخلوف: نبيل القروي أشبه بعمر الخطاب فحتى إن أخطأ فالإسلام يجب ما قبله

Jeudi 22 Août 2019



باب نات

- شبه القيادي في حزب قلب تونس زهير مخلوف الخميس 22 أوت المترشح للرئاسة نبيل القروي بأمير المؤمنين عمر الخطاب.وقال زهير مخلوف في حوار على راديو الديوان " نبيل القروي مثل عمر الخطاب فحتى ان كانت له تجاوزات في وقت سابق فإنه تراجع عنها وأصلح سلوكه تماما مثلما فعل عمر بن الخطاب الذي كان جاهليا ليصبح بعد ذلك أميرا للمؤمنين".وتابع زهير مخلوف " نبيل القروي التحم بالجماهير مثل هوغو تشافيز وبرنامجه للتونسيين ليس برنامج هشك بشك".وفي علاقة بتهم الفساد التي تلاحق نبيل القروي ، قال زهير مخلوف " المتهم بريئ حتى تثبت ادانته".