مايا القصوري : الزبيدي صناعة فايسبوكية كلّما يخرج للإعلام ويتواصل مع الناس سيظهر على حقيقته

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - اعتبرت الاربعاء 7 أوت، كرونيكور قناة الحوار التونسي مايا القصوري أن المرشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي صناعة فايسبوكية مشيرة إلى أن هناك عديد الصفحات المموّلة التي تروّج له.
وانتقدت مايا القصوري ما وصفتها التدوينات السخيفة التي تنشرها هذه الصفحات كما انتقدت مستوى الخطاب لدى عبد الكريم الزبيدي,
وقالت القصوري "الزبيدي خلال تقديم ترشّحه للرئاسة ظهر بمستوى خطابة متوسّط وهو لديه علامة 20/20 طالما لم يظهر ولم يتكلّم ولم يتواصل مع الناس وسيخسر كثيرا من رصيده كلما يتكلّم وسيعود لحجمه الذي قد يكون حجمه الحقيقي في الانتخابات وفق تعبيرها.
وانتقدت مايا القصوري ما وصفتها التدوينات السخيفة التي تنشرها هذه الصفحات كما انتقدت مستوى الخطاب لدى عبد الكريم الزبيدي,
وقالت القصوري "الزبيدي خلال تقديم ترشّحه للرئاسة ظهر بمستوى خطابة متوسّط وهو لديه علامة 20/20 طالما لم يظهر ولم يتكلّم ولم يتواصل مع الناس وسيخسر كثيرا من رصيده كلما يتكلّم وسيعود لحجمه الذي قد يكون حجمه الحقيقي في الانتخابات وفق تعبيرها.
En continu
- Hier 21:06 مستشارا الزبيدي يثيران غضب الصحفيين
- Hier 20:43 عمر صحابو : الزبيدي رجل المرحلة دون منازع
- Hier 19:06 تونس ضيف شرف علىSmart Geo Expo 2019 بكوريا
- Hier 18:31 رقية الحافي تترشح للانتخابات الرئاسية
- Hier 17:09 الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا
- Hier 14:19 ترشح مورو للرئاسة.. الرابحون والخاسرون
- Hier 13:28 حج 2019: زيارة استطلاعية لمخيمي عرفة ومنى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:21
|16:13
|12:32
|05:30
|03:52
|
32°
|42°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|42°-24
|36°-24
|37°-23
|38°-24
|39°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 87 944) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 562) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 75 297) كلات بعضها ..
( 65 842) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 695) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 352) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 837) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 52 874) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 832) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 727) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 752) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 859) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 385) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 380) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 134) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 680) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 432) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 101) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 082) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 058) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:mandhouj (France )
Sur: شكيب درويش يكشف صفقة الشاهد الفاشلة وخفايا ترشيح مورو للرئاسة