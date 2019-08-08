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مايا القصوري : الزبيدي صناعة فايسبوكية كلّما يخرج للإعلام ويتواصل مع الناس سيظهر على حقيقته

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - اعتبرت الاربعاء 7 أوت، كرونيكور قناة الحوار التونسي مايا القصوري أن المرشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي صناعة فايسبوكية مشيرة إلى أن هناك عديد الصفحات المموّلة التي تروّج له.

وانتقدت مايا القصوري ما وصفتها التدوينات السخيفة التي تنشرها هذه الصفحات كما انتقدت مستوى الخطاب لدى عبد الكريم الزبيدي,


وقالت القصوري "الزبيدي خلال تقديم ترشّحه للرئاسة ظهر بمستوى خطابة متوسّط وهو لديه علامة 20/20 طالما لم يظهر ولم يتكلّم ولم يتواصل مع الناس وسيخسر كثيرا من رصيده كلما يتكلّم وسيعود لحجمه الذي قد يكون حجمه الحقيقي في الانتخابات وفق تعبيرها.



  
  
     
  
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