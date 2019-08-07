رفيق عبد السلام يعتبر ترشيح النهضة لمورو خيار خاطئ

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - إعتبر القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، تعقيبا على قرار شورى النهضة ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض سباق الرئاسية، أن إختيار مرشح من داخل النهضة ''خيارٌ خاطئ''.
وكتب عبد السلام ''رغم احترامي وتقديري للشيخ عبد الفتاح مورو فان اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة. الوحدة على الخطإ هي وحدة مغشوشة ومزيفة''.
وكان رفيق عبد السلام كتب في وقت سابق تدوينة مطوّلة حول الخيارات السياسية التي لا يجب ان تنبني على الرغبات والأمزجة // بل يجب ان تحسب بطريقة عقلانية باردة في اطار من التدرج يبدأ بمصلحة البلد اولا، ثم مصلحة الحزب ثانيا//
وكتب عبد السلام ''رغم احترامي وتقديري للشيخ عبد الفتاح مورو فان اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة. الوحدة على الخطإ هي وحدة مغشوشة ومزيفة''.
وكان رفيق عبد السلام كتب في وقت سابق تدوينة مطوّلة حول الخيارات السياسية التي لا يجب ان تنبني على الرغبات والأمزجة // بل يجب ان تحسب بطريقة عقلانية باردة في اطار من التدرج يبدأ بمصلحة البلد اولا، ثم مصلحة الحزب ثانيا//
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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