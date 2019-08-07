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رفيق عبد السلام يعتبر ترشيح النهضة لمورو خيار خاطئ

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - إعتبر القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام، تعقيبا على قرار شورى النهضة ترشيح عبد الفتاح مورو لخوض سباق الرئاسية، أن إختيار مرشح من داخل النهضة ''خيارٌ خاطئ''.

وكتب عبد السلام ''رغم احترامي وتقديري للشيخ عبد الفتاح مورو فان اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة. الوحدة على الخطإ هي وحدة مغشوشة ومزيفة''.


وكان رفيق عبد السلام كتب في وقت سابق تدوينة مطوّلة حول الخيارات السياسية التي لا يجب ان تنبني على الرغبات والأمزجة // بل يجب ان تحسب بطريقة عقلانية باردة في اطار من التدرج يبدأ بمصلحة البلد اولا، ثم مصلحة الحزب ثانيا//

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 187067

Karimyousef  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 09h 12m |           
La candidature de mourou est une erreur comme celle de Ghannouchi.
La solution est que Ghannouchi se retire et cède sa place à mourou pour les législatives.
Et soutenir zbidi,un homme fort et rassurant.

MedTunisie  (Saudi Arabia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 09h 02m |           
فعلا اي مرشح من النهضة او من خارج النهضة سيجد نفس العراقيل لهذا اختيار مورو يكون احسن

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 08h 31m |           
لم يتحمل قوة الشلبوخ بعد أن صرح أن النهضة حسمت ترشيح واحد من خارج الحزب
مرشح النهضة من الداخل أو من الخارج سيلقى نفس المسير (المرزوقي كان مرشح غير معلن و تكالبت عليه الوحوش)
ترشيح مورو الذي لم يعرف عنه فساد يضع الناخب امام ضميره و يحمله مسؤوليته
ترشيح مورو يمحي حسابات الشيخ و الهاروني و لعريض الذين كانوا مستعدين لبيع البلاد للزبيدي أو الشاهد أو ما شابههم

Lechef  ()  |Mercredi 07 Août 2019 à 08h 17m |           
Rafik a raison.Nahdha va regretter son choix très mal étudié .Tout candidat de Nahdha à la présidentielle sera perdant à l'avance.



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