Dimanche 28 Avril 2019
باب نات - هاجمت صاحبة كتاب "الخلفاء الملعونين" هالة وردي، الكاتب والباحث والمؤرّخ هشام جعيّط بعد الانتقادات التى وجّهها لكتابها، الذي اعتبره تزويرا للتاريخ ورواية خيالية ذات منحى ايديولوجي وذلك في مقال نشره الاربعاء 24 أفريل.
وخاطبت هالة وردي هشام جعيط في رسالة مفتوحة قائلة "أترفّع عن السبّ والشتم فذلك في متناول الجميع حتى المعتوهين وحتى أنقذك من السقوط المدوّيأقترح عليك فرصة للتّدارك بدعوتك إلى نقاش علمي أترك لك أولويّة اختيار مكانه و تاريخه".
وتابعت معاتبة هشام جعيط " ربما أزعجك انّني اقتحمت ما تعتبره مملكتك، وهنا أعلّمك أن تاريخ الاسلام ليس ملكا لك فالمجال مفتوح لجميع الباحثين " وأضافت قائلة ".
وأضافت موجهة كلامها لهشام جعيط " لقد تحوّلت مع الأسف من رجل علم الى شيخ إفتاء في محكمة تفتيش عن النّوايا!" وختمت رسالتها بتجديد الدعوة له لما أسمتها مبارزة فرسان".
وخاطبت هالة وردي هشام جعيط في رسالة مفتوحة قائلة "أترفّع عن السبّ والشتم فذلك في متناول الجميع حتى المعتوهين وحتى أنقذك من السقوط المدوّيأقترح عليك فرصة للتّدارك بدعوتك إلى نقاش علمي أترك لك أولويّة اختيار مكانه و تاريخه".
وتابعت معاتبة هشام جعيط " ربما أزعجك انّني اقتحمت ما تعتبره مملكتك، وهنا أعلّمك أن تاريخ الاسلام ليس ملكا لك فالمجال مفتوح لجميع الباحثين " وأضافت قائلة ".
وأضافت موجهة كلامها لهشام جعيط " لقد تحوّلت مع الأسف من رجل علم الى شيخ إفتاء في محكمة تفتيش عن النّوايا!" وختمت رسالتها بتجديد الدعوة له لما أسمتها مبارزة فرسان".
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Par:sarih (Tunisia )
Sur: هالة وردي تعكس الهجوم على هشام جعيّط : سقوطك كان مدوّي فقد بيّنت عجزك وتحوّلك من رجل علم إلي شيخ افتاء