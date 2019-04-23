فتحي المولدي: حديث الغنوشي عن فوز متوقع لحزبه في الانتخابات ''زريقة'' لتحيا تونس

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج اذاعة "ifm " انه لا يعارض تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بكونه يسعى لتحقيق الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة مضيفا " من حقه ان يطمح لذلك".وأضاف فتحي المولدي " تصريح الغنوشي هو رسالة او "زريقة" الى حزب تحيا تونس الذي تحدث عن امكانية تحقيقه لرقم سحري في الانتخابات المقبلة".وتابع فتحي المولدي " التصريحات من الاحزاب هي عبارة عن حرب اعصاب في حملة انتخابية مبكرة".