فتحي المولدي: حديث الغنوشي عن فوز متوقع لحزبه في الانتخابات ''زريقة'' لتحيا تونس

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج اذاعة "ifm " انه لا يعارض تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بكونه يسعى لتحقيق الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة مضيفا " من حقه ان يطمح لذلك".
وأضاف فتحي المولدي " تصريح الغنوشي هو رسالة او "زريقة" الى حزب تحيا تونس الذي تحدث عن امكانية تحقيقه لرقم سحري في الانتخابات المقبلة".
وتابع فتحي المولدي " التصريحات من الاحزاب هي عبارة عن حرب اعصاب في حملة انتخابية مبكرة".
وأضاف فتحي المولدي " تصريح الغنوشي هو رسالة او "زريقة" الى حزب تحيا تونس الذي تحدث عن امكانية تحقيقه لرقم سحري في الانتخابات المقبلة".
وتابع فتحي المولدي " التصريحات من الاحزاب هي عبارة عن حرب اعصاب في حملة انتخابية مبكرة".
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Par:ra7ala (Saudi Arabia )
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