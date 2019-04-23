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فتحي المولدي: حديث الغنوشي عن فوز متوقع لحزبه في الانتخابات ''زريقة'' لتحيا تونس

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - قال المحامي فتحي المولدي في مداخلته عبر أمواج اذاعة "ifm " انه لا يعارض تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بكونه يسعى لتحقيق الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة مضيفا " من حقه ان يطمح لذلك".

وأضاف فتحي المولدي " تصريح الغنوشي هو رسالة او "زريقة" الى حزب تحيا تونس الذي تحدث عن امكانية تحقيقه لرقم سحري في الانتخابات المقبلة".


وتابع فتحي المولدي " التصريحات من الاحزاب هي عبارة عن حرب اعصاب في حملة انتخابية مبكرة".

  
  
     
  
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