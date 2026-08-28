ترامب يأمل في إطلاق اسمه على أحد معالم القمر

أعرب الرئيس الأمريكيعن أمله في أن يحمل أحد المعالم الموجودة على سطح القمر اسمه، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مركز للفضاء في ولاية تكساس.وقال ترامب، في حديثه عن المعالم القمرية، إنه يأمل أن «يسمّوا شيئا من هذا القبيل باسمي».وخلال الفعالية، رحب الرئيس الأمريكي برائد الفضاء، قائد مهمة، مشيرا إلى أن إحدى الفوهات القمرية حملت اسم كارول، زوجة وايزمان الراحلة، معتبرا أن ذلك سيخلد ذكراها.كما وقع ترامب مرسوما يقضي بإنشاء، في إطار جهود إدارته لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء ومواجهة التحديات الدولية، خاصة في ظل التقدم الذي تحرزه الصين وروسيا في هذا المجال.وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه وكالة ناسا لمواصلة برنامج، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2027.ويأتي حديث ترامب عن إطلاق اسمه على أحد المعالم القمرية بعد الجدل الذي أثاره، وفق المصدر، بشأن إعادة تسمية عدد من المعالم الجغرافية، في إطار توجهه نحو تعزيز الهوية الوطنية الأمريكية.