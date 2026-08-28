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ترامب يأمل في إطلاق اسمه على أحد معالم القمر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a91fca68e5b72.56922034_onqpfjikmelgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 22:24 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن يحمل أحد المعالم الموجودة على سطح القمر اسمه، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مركز للفضاء في ولاية تكساس.


وقال ترامب، في حديثه عن المعالم القمرية، إنه يأمل أن «يسمّوا شيئا من هذا القبيل باسمي».
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وخلال الفعالية، رحب الرئيس الأمريكي برائد الفضاء ريد وايزمان، قائد مهمة أرتميس الثانية، مشيرا إلى أن إحدى الفوهات القمرية حملت اسم كارول، زوجة وايزمان الراحلة، معتبرا أن ذلك سيخلد ذكراها.


كما وقع ترامب مرسوما يقضي بإنشاء أكاديمية للفضاء في الولايات المتحدة، في إطار جهود إدارته لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء ومواجهة التحديات الدولية، خاصة في ظل التقدم الذي تحرزه الصين وروسيا في هذا المجال.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه وكالة ناسا لمواصلة برنامج أرتميس، الذي يهدف إلى إعادة البشر إلى سطح القمر بحلول عام 2027.

ويأتي حديث ترامب عن إطلاق اسمه على أحد المعالم القمرية بعد الجدل الذي أثاره، وفق المصدر، بشأن إعادة تسمية عدد من المعالم الجغرافية، في إطار توجهه نحو تعزيز الهوية الوطنية الأمريكية.
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