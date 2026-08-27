ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو، إحدى البحيرات العظمى الخمس المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا، إلى «بحيرة أمريكا».
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وهو يمسك بقلم تحديد أحمر: «سنقوم بتغيير اسم بحيرة أونتاريو، اعتبارا من الآن، إلى بحيرة أمريكا».
ويأتي القرار في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية على كندا، بعد فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 50 بالمائة على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ردت عليها أوتاوا بفرض رسوم انتقامية مماثلة.
وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تغيير الاسم، حيث كتب على منصته «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة تدرس بجدية إعادة تسمية بحيرة أونتاريو.
وتعد بحيرة أونتاريو واحدة من البحيرات العظمى الخمس، وتمتد على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، فيما تقع مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية، على ضفتها الشمالية.
ويرى مراقبون أن اختيار بحيرة تحمل اسم مقاطعة أونتاريو يأتي في ظل التوتر المتصاعد بين ترامب وكندا، وخاصة مع رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد.
ورغم توقيع الأمر التنفيذي، فإن السلطات الأمريكية لا تستطيع فرض الاسم الجديد على كندا أو على المجتمع الدولي، إذ تقتصر صلاحيات القرار على توجيه المؤسسات الفيدرالية الأمريكية لاعتماد التسمية الجديدة في الوثائق والاستخدامات الرسمية داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لسياسة ترامب المتعلقة بإعادة تسمية بعض المعالم الجغرافية، بعد قراره السابق اعتماد تسمية «خليج أمريكا» بدلا من خليج المكسيك، وهي تسمية لم تحظ باعتراف المكسيك أو المجتمع الدولي.
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وهو يمسك بقلم تحديد أحمر: «سنقوم بتغيير اسم بحيرة أونتاريو، اعتبارا من الآن، إلى بحيرة أمريكا».
BREAKING: "Lake America" becomes official as President Trump signs an executive order to change the geographic name of Lake Ontario "effective immediately." pic.twitter.com/NmEmshwlu1— Fox News (@FoxNews) August 27, 2026
ويأتي القرار في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية على كندا، بعد فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 50 بالمائة على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ردت عليها أوتاوا بفرض رسوم انتقامية مماثلة.
وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تغيير الاسم، حيث كتب على منصته «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة تدرس بجدية إعادة تسمية بحيرة أونتاريو.
وتعد بحيرة أونتاريو واحدة من البحيرات العظمى الخمس، وتمتد على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، فيما تقع مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية، على ضفتها الشمالية.
ويرى مراقبون أن اختيار بحيرة تحمل اسم مقاطعة أونتاريو يأتي في ظل التوتر المتصاعد بين ترامب وكندا، وخاصة مع رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد.
ورغم توقيع الأمر التنفيذي، فإن السلطات الأمريكية لا تستطيع فرض الاسم الجديد على كندا أو على المجتمع الدولي، إذ تقتصر صلاحيات القرار على توجيه المؤسسات الفيدرالية الأمريكية لاعتماد التسمية الجديدة في الوثائق والاستخدامات الرسمية داخل الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لسياسة ترامب المتعلقة بإعادة تسمية بعض المعالم الجغرافية، بعد قراره السابق اعتماد تسمية «خليج أمريكا» بدلا من خليج المكسيك، وهي تسمية لم تحظ باعتراف المكسيك أو المجتمع الدولي.
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