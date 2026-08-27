ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»

BREAKING: "Lake America" becomes official as President Trump signs an executive order to change the geographic name of Lake Ontario "effective immediately." pic.twitter.com/NmEmshwlu1 — Fox News (@FoxNews) August 27, 2026

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، وهو يمسك بقلم تحديد أحمر:ويأتي القرار في سياق، بعد فرض واشنطن رسوما جمركية جديدة بنسبة 50 بالمائة على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، ردت عليها أوتاوا بفرض رسوم انتقامية مماثلة.وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تغيير الاسم، حيث كتب على منصته «تروث سوشيال» أن الولايات المتحدة تدرس بجدية إعادة تسمية بحيرة أونتاريو.وتعد بحيرة أونتاريو واحدة من، وتمتد على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، فيما تقع مدينة تورونتو، كبرى المدن الكندية، على ضفتها الشمالية.ويرى مراقبون أن اختيار بحيرة تحمل اسم مقاطعة أونتاريو يأتي في ظل، وخاصة مع رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوغ فورد.ورغم توقيع الأمر التنفيذي، فإن السلطات الأمريكية، إذ تقتصر صلاحيات القرار على توجيه المؤسسات الفيدرالية الأمريكية لاعتماد التسمية الجديدة في الوثائق والاستخدامات الرسمية داخل الولايات المتحدة.وتأتي هذه الخطوة امتدادا لسياسة ترامب المتعلقة بإعادة تسمية بعض المعالم الجغرافية، بعد قراره السابق اعتماد تسمية، وهي تسمية لم تحظ باعتراف المكسيك أو المجتمع الدولي.