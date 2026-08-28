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تارانتو 2026- المنتخب التونسي لكرة القدم يفوز على المنتخب الايطالي 3-1 ويصعد إلى الدور النهائي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 12:22 قراءة: 0 د, 33 ث
      
(من مبعوث وات طارق السايحي) - تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 21 عاما إلى الدور النهائي لدورة الألعاب المتوسطية "تارانتو 2026" إثر فوزه على المنتخب الايطالي تحت 18 عاما المستضيف بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة لحساب الدور نصف النهائي.
وسجل أهداف المنتخب التونسي علاء الدربالي (60) وريان عنان (75) ووليد الذويب (90+2) فيما سجل دييغو بيريو هدف المنتخب الايطالي في الدقيقة 20.

ويلاقي أبناء المدرب أنيس بوجلبان في الدور النهائي المتأهل من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيقام لاحقا بين المنتخب الجزائري ونظيره المغربي.
وكان المنتخب التونسي فاز في الدور الأول على منتخبي تركيا 2-1 والمغرب 1-صفر مقابل تعادل مع منتخب مقدونيا الشمالية بلا أهداف.

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