خالد بالتين يوضح أسباب الطوابير أمام محطات الوقود: لا مشكلة في التزود بالمحروقات

مخلفات الإضراب الفجئي وحالة التخوف



إضراب مبرمج في سبتمبر ومفاوضات لإيجاد حل



وأوضح خالد بالتين، خلال مداخلة في برنامج، أن الطوابير التي شوهدت أمام بعض المحطات لا تعود إلى نقص فعلي في المحروقات، وإنما إلى، خوفا من إمكانية حدوث اضطرابات جديدة.وبيّن أن هذا التدافع قد يؤدي إلى نفاد الكميات المتوفرة مؤقتا في خزانات بعض المحطات، قبل استئناف التزويد، مؤكدا أنوأشار إلى أن شحنة من المحروقات وصلت إلى ميناء بنزرت وبدأت عملية تفريغها، على أن يتم نقلها وتوزيعها عبر منظومة التزويد إلى المخازن ثم إلى محطات الوقود، مؤكدا أنواعتبر الرئيس المدير العام لشركة «عجيل» أن الإضراب الفجئي الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات الأسبوع الماضي ما تزال له، حيث أدى التخوف من تكرار الاضطراب إلى اندفاع البعض نحو محطات الوقود لتعبئة خزانات سياراتهم.وأضاف أن الحديث عن إضراب جديد دون توضيح موعده وأسبابه ساهم بدوره في خلق حالة من القلق، رغم أنودعا بالتين إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم المبالغة في تخزين الوقود، مؤكدا أن الاكتظاظ والطوابير لا تحل المشكلة بل يمكن أن تؤدي إلى اضطراب التوزيع في بعض المحطات.ويأتي ذلك في وقت أصدر فيه قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس،، يشمل عمال شركات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية.ويطالب العمال، وفق برقية الإضراب، بجملة من الحقوق المهنية والاجتماعية، من بينهاوأكد خالد بالتين أن العمل متواصل من أجل إيجاد حلول مع سائقي وشركات نقل المحروقات، مشيرا إلى إمكانية تحسين بعض الجوانب المتعلقة بالتعويضات والمنح المرتبطة بعمليات النقل لمسافات طويلة.وشدد في ختام مداخلته على أن، مؤكدا توفر العقود واستمرار عمليات التزويد، داعيا المواطنين إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الأخبار التي قد تؤدي إلى حالة من التدافع غير المبرر أمام محطات الوقود.