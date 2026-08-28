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خالد بالتين يوضح أسباب الطوابير أمام محطات الوقود: لا مشكلة في التزود بالمحروقات

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 08:16 قراءة: 1 د, 59 ث
      
أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل» خالد بالتين، صباح اليوم الجمعة، عدم وجود أي مشكلة في التزود بالمحروقات، داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء حالة التخوف والتدافع التي شهدتها بعض محطات الوقود خلال الأيام الأخيرة.


وأوضح خالد بالتين، خلال مداخلة في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة، أن الطوابير التي شوهدت أمام بعض المحطات لا تعود إلى نقص فعلي في المحروقات، وإنما إلى توجه عدد كبير من المواطنين إلى التزود بالوقود في الوقت نفسه، خوفا من إمكانية حدوث اضطرابات جديدة.


وبيّن أن هذا التدافع قد يؤدي إلى نفاد الكميات المتوفرة مؤقتا في خزانات بعض المحطات، قبل استئناف التزويد، مؤكدا أن المشكل لا يتعلق بنقص في المحروقات على المستوى الوطني.


وأشار إلى أن شحنة من المحروقات وصلت إلى ميناء بنزرت وبدأت عملية تفريغها، على أن يتم نقلها وتوزيعها عبر منظومة التزويد إلى المخازن ثم إلى محطات الوقود، مؤكدا أن عمليات التزود متواصلة بشكل عادي.

مخلفات الإضراب الفجئي وحالة التخوف

واعتبر الرئيس المدير العام لشركة «عجيل» أن الإضراب الفجئي الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات الأسبوع الماضي ما تزال له انعكاسات على ذهنية المواطنين، حيث أدى التخوف من تكرار الاضطراب إلى اندفاع البعض نحو محطات الوقود لتعبئة خزانات سياراتهم.

وأضاف أن الحديث عن إضراب جديد دون توضيح موعده وأسبابه ساهم بدوره في خلق حالة من القلق، رغم أن الإضراب المعلن عنه يتعلق بيومي 23 و24 سبتمبر المقبل.

ودعا بالتين إلى ضرورة التحلي بالهدوء وعدم المبالغة في تخزين الوقود، مؤكدا أن الاكتظاظ والطوابير لا تحل المشكلة بل يمكن أن تؤدي إلى اضطراب التوزيع في بعض المحطات.

إضراب مبرمج في سبتمبر ومفاوضات لإيجاد حل

ويأتي ذلك في وقت أصدر فيه قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الخميس، برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026، يشمل عمال شركات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية.

ويطالب العمال، وفق برقية الإضراب، بجملة من الحقوق المهنية والاجتماعية، من بينها تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاقات السابقة.

وأكد خالد بالتين أن العمل متواصل من أجل إيجاد حلول مع سائقي وشركات نقل المحروقات، مشيرا إلى إمكانية تحسين بعض الجوانب المتعلقة بالتعويضات والمنح المرتبطة بعمليات النقل لمسافات طويلة.

وشدد في ختام مداخلته على أن لا وجود لأزمة في التزود بالمحروقات، مؤكدا توفر العقود واستمرار عمليات التزويد، داعيا المواطنين إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الأخبار التي قد تؤدي إلى حالة من التدافع غير المبرر أمام محطات الوقود.
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