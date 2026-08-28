المهدية: 40 مشروعا في قطاع التربية قيد الإنجاز حاليا بكلفة تناهز 25 مليون دينار (المندوب الجهوي للتربية)

يبلغ عدد المشاريع الجاري إنجازها في قطاع التربية بولاية المهدية 40 مشروعا بكلفة جملية تناهز 25 مليون دينار، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض، خلال جلسة عمل التأمت، اليوم الجمعة، بمقر الولاية، وخصصت للنظر في ملف العودة المدرسية.وأوضح بيّوض أن محفظة المشاريع تضم 433 مشروعا منها 201 منجزة بالكامل، و183 في مرحلة الدراسات، و9 في مرحلة التقييم، مبرزا أنّ 41 قاعة تدريس ستكون جاهزة مع انطلاق السنة الدراسية 2026 -2027.وبين بيوض، بالمناسبة، أنّ الإحداثات الجديدة تضم المدرسة الإعدادية الرواضي ببورمداس بكلفة 7 ملايين و323 ألف دينار، والمدرسة الإبتدائية ببومرداس بكلفة مليار و120 ألف دينار، مؤكدا أنّ نسب التقدم في أغلب المشاريع تجاوزت 90 بالمائة.كما تناولت الجلسة ملف النقل المدرسي الذي يعد التحدي السنوي الأهم للسلط الجهوية، وسببا في تأخر عددا من التلاميذ في الالتحاق بمؤسساتهم التربوية.وأبرز والي الجهة أنيس العذاري، في هذا الإطار، أن جلسة تمهيدية سابقة التأمت حول هذا الملف، وخلصت إلى وجود نقص بنحو 70 حافلة، سيمكّن تجاوزه من تحقيق مستوى مرضي نسبيا في مجال النقل المدرسي، لافتا إلى أن اتفاقا عقد مع مسؤولي شركة النقل بالساحل لتوفير 71 حافلة في مفتتح الموسم الدراسي على أن يتم تعزيزها بـ7 حافلات أخرى خلال شهر مارس المقبل.وذكر، في ذات السياق، أن الدولة التونسية أبرمت صفقة دولية لاقتناء 122 حافلة، سيتم تخصيص عدد منها لدعم أسطول جهة المهدية، مؤكدا أنه تمت دعوة ورش الإصلاح بكل من المهدية والجم وسوسة إلى ضرورة التسريع في إصلاح الأعطاب.جمر