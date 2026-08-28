يحدث في تونس 2026 ... مشاهد فوضى واعتراض شاحنات بسبب أزمة نقص المياه المعدنية

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عددا من المواطنين وهم يوقفون سياراتهم على الطريق ويتوجهون نحو الشاحنة للحصول على قوارير المياه التي كانت على متنها، وسط حالة من الفوضى والتدافع.وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد عدد من النشطاء ما اعتبروه، فيما ربط آخرون هذه المشاهد بأزمة التزود بالمياه المعدنية وحالة القلق التي يعيشها عدد من المواطنين.وفي ولاية أريانة، تداولت صفحات على موقع «فيسبوك» مقاطع فيديو أخرى تظهر مواطنين وهم يعترضون شاحنات لنقل المياه المعدنية المعلبة.وأظهرت المشاهد عددا من الأشخاص وهم يصعدون فوق إحدى الشاحنات ويعملون على إنزال حمولتها وسط الصراخ والتدافع.وتأتي هذه المشاهد في ظل تزايد الإقبال على اقتناء المياه المعلبة، ما أدى خلال الأيام الأخيرة إلى اضطرابات في التزود بعدد من المناطق، وسط دعوات إلى