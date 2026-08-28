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يحدث في تونس 2026 ... مشاهد فوضى واعتراض شاحنات بسبب أزمة نقص المياه المعدنية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 17:19 قراءة: 1 د, 2 ث
      

تعطلت، الجمعة 28 أوت، حركة المرور على مستوى الطريق السيارة قبل المحول المؤدي إلى البحيرة والمرسى، إثر اعتراض عدد من المواطنين لشاحنة محملة بالمياه المعدنية، في مشهد تسبب في اضطراب حركة السير بالمنطقة.


وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عددا من المواطنين وهم يوقفون سياراتهم على الطريق ويتوجهون نحو الشاحنة للحصول على قوارير المياه التي كانت على متنها، وسط حالة من الفوضى والتدافع.


وأثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد عدد من النشطاء ما اعتبروه سلوكا غير مقبول يتسم بالفوضى والاعتداء على الممتلكات، فيما ربط آخرون هذه المشاهد بأزمة التزود بالمياه المعدنية وحالة القلق التي يعيشها عدد من المواطنين.


وفي ولاية أريانة، تداولت صفحات على موقع «فيسبوك» مقاطع فيديو أخرى تظهر مواطنين وهم يعترضون شاحنات لنقل المياه المعدنية المعلبة.

وأظهرت المشاهد عددا من الأشخاص وهم يصعدون فوق إحدى الشاحنات ويعملون على إنزال حمولتها وسط الصراخ والتدافع.

وتأتي هذه المشاهد في ظل تزايد الإقبال على اقتناء المياه المعلبة، ما أدى خلال الأيام الأخيرة إلى اضطرابات في التزود بعدد من المناطق، وسط دعوات إلى الهدوء وتجنب التدافع والفوضى التي قد تزيد من تعقيد الوضع.

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