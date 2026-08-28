وزارة التربية: تقدم إنجاز طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه استعدادا للسنة الدراسية الجديدة

بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية للسنة الدراسية 2026ـ 2027 نحو 93 بالمائة، وفق معطيات نشرتها وزارة التربية حول تقدم عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه.وأفادت الوزارة بأن نسبة توزيع الكتب المدرسية بلغت 70 بالمائة، في حين وصلت نسبة المبيعات إلى 65 بالمائة.كما بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية حوالي 65 بالمائة، بينما قدرت نسبة المبيعات، وفق المعطيات المنشورة، بـ60 بالمائة.وتأتي هذه المؤشرات في إطار متابعة استعدادات المؤسسات التربوية لاستقبال السنة الدراسية 2026-2027، وضمان توفر الكتب المدرسية وتوزيعها بمختلف الجهات في الآجال المناسبة.