معهد الرصد الجوي: جويلية 2026 ثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950

ارتفاع بـ3,4 درجات فوق المعدل الوطني



أرقام قياسية جديدة في عدد من المحطات



موجة حر متفاوتة المدة والشدة



نقص كبير في الأمطار



رياح قوية في عدد من المناطق



وأوضح المعهد، في نشرته المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026 الصادرة اليوم الخميس، أن الشهر تميز بارتفاع استثنائي في درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث سجلت عدة محطات أرقاما قياسية جديدة.تراوح متوسط درجات الحرارة خلال شهر جويلية بين، فيما بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني، اعتمادا على بيانات 25 محطة،، متجاوزا المعدل المرجعي البالغبفارقوعلى مستوى درجات الحرارة القصوى، بلغ المعدل الوطنيمقابل معدل مرجعي في حدود، أي بفارقتجسدت حدة موجة الحر في تسجيل درجات حرارة قصوى استثنائية بعدد من مناطق البلاد، من بينها:49,7 درجة يوم 17 جويلية48,7 درجة يوم 16 جويلية48,6 درجة يوم 17 جويلية48,3 درجة يوم 21 جويلية47,3 درجة يوم 23 جويلية43,7 درجة يوم 20 جويليةكما شملت موجة الحر درجات الحرارة الدنيا، حيث بلغ معدلها الوطنيمقابل معدل مرجعي قدره، بفارقوسجلت، تلتها توزر بـ36 درجة في اليوم نفسه.أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن موجة الحر شملت مختلف مناطق البلاد، مع تفاوت في مدتها وشدتها.وسجلت، مقابل 9 أيام في كل من، فيما امتدت الموجة إلى 10 أيام في قابس و9 أيام في توزر.وسجلت القيروان أعلى شدة قصوى للموجة بلغت، مع وصول الحرارة إلى، في حين شهدت نابل موجة حر استمرت 8 أيام بلغت شدتها القصوىوعلى صعيد التساقطات، اتسم شهر جويلية بشبه غياب للأمطار في جزء كبير من البلاد، حيث بلغ مجموع الكميات المسجلة في 25 محطة رئيسية، مقابل معدل مرجعي قدرهويمثل ذلكمقارنة بالمعدل المرجعي.وكانت الأمطار ضعيفة وغير متجانسة التوزيع، حيث سجلت قليبية 12,8 مليمترا، وتونس ونابل 6,6 مليمترات لكل منهما، وقفصة 6 مليمترات، فيما لم تسجل عدة محطات أي تساقطات.شهد شهر جويلية أيضا هبوب رياح قوية، بلغت سرعتها القصوىوكانت الرياح التي بلغت سرعتها أو تجاوزت 60 كلم في الساعة الأكثر تواترا في تالة بـ12 يوما، تلتها جندوبة بـ8 أيام والقصرين بـ7 أيام.ويعرّف المعهد الوطني للرصد الجوي موجة الحر بأنها فترة تتجاوز خلالها درجات الحرارة عتبات الحرارة المحددة للدرجات القصوى نهارا والدنيا ليلا في آن واحد لمدة لا تقل عن