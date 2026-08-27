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معهد الرصد الجوي: جويلية 2026 ثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ 1950

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Bookmark article    Publié le Jeudi 27 Août 2026 - 17:19 قراءة: 2 د, 24 ث
      
صنّف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ سنة 1950، بعد شهر جويلية 2023، وذلك في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد.


وأوضح المعهد، في نشرته المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026 الصادرة اليوم الخميس، أن الشهر تميز بارتفاع استثنائي في درجات الحرارة نهارا وليلا، حيث سجلت عدة محطات أرقاما قياسية جديدة.


ارتفاع بـ3,4 درجات فوق المعدل الوطني

تراوح متوسط درجات الحرارة خلال شهر جويلية بين 28,9 درجة بطبرقة و37,1 درجة بتوزر، فيما بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني، اعتمادا على بيانات 25 محطة، 31,7 درجة، متجاوزا المعدل المرجعي البالغ 28,3 درجة بفارق 3,4 درجات.


وعلى مستوى درجات الحرارة القصوى، بلغ المعدل الوطني 38,8 درجة مقابل معدل مرجعي في حدود 35 درجة، أي بفارق 3,8 درجات.

أرقام قياسية جديدة في عدد من المحطات

تجسدت حدة موجة الحر في تسجيل درجات حرارة قصوى استثنائية بعدد من مناطق البلاد، من بينها:

* القيروان: 49,7 درجة يوم 17 جويلية
* جندوبة: 48,7 درجة يوم 16 جويلية
* زغوان: 48,6 درجة يوم 17 جويلية
* باجة: 48,3 درجة يوم 21 جويلية
* قفصة: 47,3 درجة يوم 23 جويلية
* قليبية: 43,7 درجة يوم 20 جويلية

كما شملت موجة الحر درجات الحرارة الدنيا، حيث بلغ معدلها الوطني 24,6 درجة مقابل معدل مرجعي قدره 21,7 درجة، بفارق 2,9 درجة.

وسجلت رمادة أعلى درجة حرارة دنيا خلال الشهر، بلغت 36,9 درجة يوم 27 جويلية، تلتها توزر بـ36 درجة في اليوم نفسه.

موجة حر متفاوتة المدة والشدة

أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أن موجة الحر شملت مختلف مناطق البلاد، مع تفاوت في مدتها وشدتها.

وسجلت تالة أطول موجة حر امتدت على 12 يوما، مقابل 9 أيام في كل من القيروان وسيدي بوزيد وسليانة، فيما امتدت الموجة إلى 10 أيام في قابس و9 أيام في توزر.

وسجلت القيروان أعلى شدة قصوى للموجة بلغت 6,77 درجات، مع وصول الحرارة إلى 49,7 درجة، في حين شهدت نابل موجة حر استمرت 8 أيام بلغت شدتها القصوى 7,73 درجات.

نقص كبير في الأمطار

وعلى صعيد التساقطات، اتسم شهر جويلية بشبه غياب للأمطار في جزء كبير من البلاد، حيث بلغ مجموع الكميات المسجلة في 25 محطة رئيسية 47,6 مليمترا، مقابل معدل مرجعي قدره 111,3 مليمترا.

ويمثل ذلك عجزا إجماليا بنسبة 57,2 بالمائة مقارنة بالمعدل المرجعي.

وكانت الأمطار ضعيفة وغير متجانسة التوزيع، حيث سجلت قليبية 12,8 مليمترا، وتونس ونابل 6,6 مليمترات لكل منهما، وقفصة 6 مليمترات، فيما لم تسجل عدة محطات أي تساقطات.

رياح قوية في عدد من المناطق

شهد شهر جويلية أيضا هبوب رياح قوية، بلغت سرعتها القصوى 108 كلم في الساعة بجندوبة و104,4 كلم في الساعة بتالة و97,2 كلم في الساعة بسليانة.

وكانت الرياح التي بلغت سرعتها أو تجاوزت 60 كلم في الساعة الأكثر تواترا في تالة بـ12 يوما، تلتها جندوبة بـ8 أيام والقصرين بـ7 أيام.

ويعرّف المعهد الوطني للرصد الجوي موجة الحر بأنها فترة تتجاوز خلالها درجات الحرارة عتبات الحرارة المحددة للدرجات القصوى نهارا والدنيا ليلا في آن واحد لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية.
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