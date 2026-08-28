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رحلة علاج إلى مصر تنتهي بجريمة مروعة بحق أم يمنية وابنتها

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 22:36 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أعلنت السفارة اليمنية في القاهرة متابعتها مع السلطات المصرية لجريمة مقتل سيدة يمنية وابنتها داخل شقتهما بمحافظة الجيزة، في حادثة أثارت صدمة واسعة.


وأوضحت السفارة، في بيان مساء الجمعة، أن الضحيتين هما فطوم محمد سعيد خليفة، البالغة من العمر 69 عاما، وابنتها انتصار محمد أبكر، البالغة من العمر 42 عاما، مؤكدة أنها تواصلت منذ الساعات الأولى مع الأجهزة المختصة في مصر لمتابعة القضية.


وأضافت أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.


وكانت الأم وابنتها قد قدمتا من مدينة الحديدة اليمنية إلى القاهرة من أجل علاج الابنة التي كانت تعاني من مرض السرطان.

وبحسب المعطيات الأولية، انقطع الاتصال بالضحيتين بعد وصولهما إلى القاهرة، ما أثار قلق أفراد أسرتهما. وبعد تعذر التواصل معهما، توجهت صاحبة الشقة التي كانتا تقيمان فيها، برفقة خطيب الابنة، للاطمئنان عليهما.

وعند دخول الشقة، عُثر على جثمان الأم قرب المدخل، وقد تعرضت لضربة قوية على مستوى الرأس، فيما وُجدت الابنة متوفاة داخل إحدى الغرف.

وعلى إثر ذلك، انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق المنطقة وجمع الأدلة وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأظهرت التحقيقات الأولية وصول شخصين إلى الشقة، وتمكنت الشرطة من تحديد هوية أحدهما، وهو عامل توصيل طلبات، قبل إلقاء القبض عليه.

ووفق المعطيات المتوفرة، أقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة وكشف عن بعض تفاصيلها، بينما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية الشخص الثاني الذي ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأكدت السفارة اليمنية أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات المختصة إلى حين الكشف الكامل عن ملابسات الجريمة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.
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