الغرفة الوطنية لمصنّعي المشروبات توضّح أسباب اضطراب التزويد بالمياه المعدنية

تنسيق بين مختلف المتدخلين



أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنّعي المشروبات غير الكحولية أن الاضطراب الحالي في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة يعود أساسًا إلىخلال هذه الفترة، والذي ناهز، نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد.وأوضحت الغرفة، في بيان توضيحي صادر يوم، أن هذا الوضع تزامن معفي عدد من المناطق، ما تسبب في توقف بعض وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، وأثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد.وأشارت إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقًا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي.وأكدت الغرفة أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، مشددة على أن المؤسسات المنضوية تحت الغرفة تعمل على ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف الجهات.كما أوضحت أن، باعتبار أن الصعوبات الحالية ظرفية ومرتبطة أساسًا بذروة الاستهلاك الصيفي، مع توقع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة وانخفاض الطلب تدريجيًا، بما يسمح بعودة الكميات المتوفرة إلى مستويات تتجاوز حاجيات السوق.وأكدت الغرفة أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة، من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنّعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، إلى جانب التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.وأشارت إلى أنه تم في هذا الإطار إرساءبين مختلف المتدخلين لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع وفق حاجيات مختلف المناطق، بما يساهم في تحقيق أفضل توازن ممكن بين الكميات المتاحة.كما تفهم الغرفة انشغال المواطنين إزاء الصعوبات الظرفية التي يشهدها السوق، مؤكدة أن، وأن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الآجال.ودعت الغرفة إلىوتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، بما يزيد الضغط الظرفي على السوق.