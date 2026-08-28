إيداع محام معزول بالسجن بعد إيقافه أثناء محاولته مغادرة البلاد

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق محام معزول، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهة التحيل وخيانة الأمانة الموصوفة.وتم إيقاف المعني بالأمر بمطار تونس قرطاج الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد، وذلك استنادا إلى منشور تفتيش صادر في حقه، قبل أن يتولى أعوان الشرطة العدلية بالمطار إحالته على مصدر التفتيش.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المحامي المذكور سبق أن أحيل على مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس في ملفين تأديبيين، يتعلقان بشبهة الاستيلاء على أموال حرفاء.وصدر في حقه قرار بـفي أحد الملفين، فيما تم تأجيل النظر في الملف الثاني إلى جلسة قادمة للمجلس.وبالتوازي مع الإجراءات التأديبية، تمت إحالة المحامي المعزول على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يصدر في حقه قرار بالإيداع بالسجن على ذمة القضية.