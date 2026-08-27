فتح تحقيق في ملابسات مغادرة إعلامي مشهور تونس بحرا خلسة
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات تمكن إعلامي مشهور من مغادرة التراب التونسي خلسة عبر البحر، وذلك على متن يخت انطلق من أحد موانئ الضاحية الشمالية للعاصمة في اتجاه الفضاء الأوروبي.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن إشعارا ورد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول تمكن وجه إعلامي معروف من مغادرة البلاد التونسية بحرا في ظروف وصفت بغير القانونية.
وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد جميع الأطراف التي يشتبه في تورطها.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن الاحتفاظ بشخص استعان بيخت مملوك لزوجته لمساعدة الإعلامي المعروف على مغادرة البلاد، فيما تمت إحالة زوجته، مالكة اليخت، بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية.
وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث والتساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وشمل البحث زوج مالكة اليخت، وزوجته، وابنة الإعلامي المعروف، ومحاميا، إلى جانب «كل من سيكشف عنه البحث».
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق زوج مالكة اليخت، الأولى من أجل شبهة مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة، والثانية من أجل حيازة مواد مخدرة، فيما تتواصل الأبحاث القضائية لكشف بقية ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن إشعارا ورد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول تمكن وجه إعلامي معروف من مغادرة البلاد التونسية بحرا في ظروف وصفت بغير القانونية.
وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد جميع الأطراف التي يشتبه في تورطها.
وأسفرت الأبحاث الأولية عن الاحتفاظ بشخص استعان بيخت مملوك لزوجته لمساعدة الإعلامي المعروف على مغادرة البلاد، فيما تمت إحالة زوجته، مالكة اليخت، بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية.
وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث والتساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا، قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وشمل البحث زوج مالكة اليخت، وزوجته، وابنة الإعلامي المعروف، ومحاميا، إلى جانب «كل من سيكشف عنه البحث».
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق زوج مالكة اليخت، الأولى من أجل شبهة مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة، والثانية من أجل حيازة مواد مخدرة، فيما تتواصل الأبحاث القضائية لكشف بقية ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
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