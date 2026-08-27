فتح تحقيق في ملابسات مغادرة إعلامي مشهور تونس بحرا خلسة

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنحول تمكن وجه إعلامي معروف من مغادرة البلاد التونسية بحرا في ظروف وصفت بغير القانونية.وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العموميةللكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد جميع الأطراف التي يشتبه في تورطها.وأسفرت الأبحاث الأولية عن، فيما تمت إحالة زوجته، مالكة اليخت، بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية.وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث والتساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا، قررت النيابة العموميةوشمل البحث زوج مالكة اليخت، وزوجته، وابنة الإعلامي المعروف، ومحاميا، إلى جانبوقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار، الأولى من أجل شبهة مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة، والثانية من أجل، فيما تتواصل الأبحاث القضائية لكشف بقية ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.