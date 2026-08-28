JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:19 Tunis

رونالدو ينفرد بلقب الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a91fbced34445.33557841_jemqpkolfhnig.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 22:19 قراءة: 0 د, 42 ث
      
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، كتابة التاريخ في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا جديدا خلال مواجهة فريقه أمام التعاون، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة.


وأحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك.


وبهذا الهدف، رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 104 أهداف بقميص النصر في دوري روشن السعودي، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، منفردا بالرقم القياسي الذي كان بحوزة اللاعب السعودي محمد السهلاوي برصيد 103 أهداف.


وتمكن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، من بلوغ هذا الرقم خلال 110 مباريات فقط، مقابل 205 مباريات احتاجها السهلاوي لتسجيل أهدافه الـ103، في رقم يعكس الفعالية التهديفية الكبيرة للنجم البرتغالي مع الفريق السعودي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335221

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 66
Babnet
Babnet42°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-30
37°-28
38°-26
36°-27
37°-27
  • Avoirs en devises 25512,1
  • (28/08)
  • Jours d'importation 100
  • 1 € = 3,38720 DT
  • (28/08)
  • 1 $ = 2,91162 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio