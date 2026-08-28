رونالدو ينفرد بلقب الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي

في الهدف رقم 978 🇵🇹



رونالدو الهداف التاريخي لـ @AlNassrFC 🐐#دوري_روشن_السعودي⁩ pic.twitter.com/5bYZatliV2 — دوري روشن السعودي (@SPL) August 28, 2026

واصل النجم البرتغالي، قائد نادي النصر، كتابة التاريخ في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا جديدا خلال مواجهة فريقه أمام التعاون، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة.وأحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقةمن عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك.وبهذا الهدف، رفع النجم البرتغالي رصيده إلى، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، منفردا بالرقم القياسي الذي كان بحوزة اللاعب السعوديبرصيد 103 أهداف.وتمكن رونالدو، البالغ من العمر، من بلوغ هذا الرقم خلال، مقابل 205 مباريات احتاجها السهلاوي لتسجيل أهدافه الـ103، في رقم يعكس الفعالية التهديفية الكبيرة للنجم البرتغالي مع الفريق السعودي.