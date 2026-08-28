رونالدو ينفرد بلقب الهداف التاريخي للنصر في الدوري السعودي
واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، كتابة التاريخ في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفا جديدا خلال مواجهة فريقه أمام التعاون، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وأحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك.
وبهذا الهدف، رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 104 أهداف بقميص النصر في دوري روشن السعودي، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، منفردا بالرقم القياسي الذي كان بحوزة اللاعب السعودي محمد السهلاوي برصيد 103 أهداف.
وتمكن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، من بلوغ هذا الرقم خلال 110 مباريات فقط، مقابل 205 مباريات احتاجها السهلاوي لتسجيل أهدافه الـ103، في رقم يعكس الفعالية التهديفية الكبيرة للنجم البرتغالي مع الفريق السعودي.
وأحرز رونالدو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 50 من عمر اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك.
في الهدف رقم 978 🇵🇹— دوري روشن السعودي (@SPL) August 28, 2026
رونالدو الهداف التاريخي لـ @AlNassrFC 🐐#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/5bYZatliV2
وبهذا الهدف، رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 104 أهداف بقميص النصر في دوري روشن السعودي، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في المسابقة، منفردا بالرقم القياسي الذي كان بحوزة اللاعب السعودي محمد السهلاوي برصيد 103 أهداف.
وتمكن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاما، من بلوغ هذا الرقم خلال 110 مباريات فقط، مقابل 205 مباريات احتاجها السهلاوي لتسجيل أهدافه الـ103، في رقم يعكس الفعالية التهديفية الكبيرة للنجم البرتغالي مع الفريق السعودي.
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