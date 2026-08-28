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تصفيات مونديال كرة السلة 2027: تونس تنهزم أمام الكاميرون وتستعد لمواجهة جنوب السودان

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Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 22:11 قراءة: 0 د, 37 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة أمام نظيره الكاميروني بنتيجة 61-83، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن النافذة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، التي تحتضنها القاعة متعددة الاختصاصات برادس.


وكان المنتخب التونسي قد استهل منافسات هذه النافذة بتحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 60-56، قبل أن يتلقى هزيمته أمام المنتخب الكاميروني.


وفي بقية مباريات الجولة الثانية، فاز منتخب جنوب السودان على نيجيريا بنتيجة 82-79، فيما تغلبت غينيا على الرأس الأخضر بنتيجة 81-61.


ويحتل المنتخب التونسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة بعد خوضه ثماني مباريات، خلف الكاميرون المتصدرة بـ15 نقطة وجنوب السودان صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة.

ويختتم المنتخب التونسي مشاركته في النافذة الرابعة يوم الأحد المقبل بمواجهة منتخب جنوب السودان.
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