الأولمبي الباجي يرفع عقوبة المنع من الانتداب

أعلن الأولمبي الباجي يوم الجمعة رفع عقوبة المنع من الانتداب وذلك بعد تسوية ملف اللاعب المالي عبدولاي باتيلي.وانطلاقا من هذا المعطى سيتمكن الأولمبي الباجي من إستغلال منتدبيه الجدد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الكروي الجديد 2026-2027 فور تأهيلهم لدى الجامعة التونسية لكرة القدم.وكان الأولمبي قد استهل الأحد الماضي موسمه بالخسارة أمام مضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة 0-1.ويستقبل الأولمبي الباجي يوم الأحد القادم بملعب بوجمعة الكميتي اتحاد بن قردان لحساب الجولة الثانية من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى.