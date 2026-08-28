الالعاب المتوسطية - تنس - وسام عبد الرحمان الى الدور الرابع

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فاز لاعب التنس التونسي وسام عبد الرحمان على التركي ميرت الكايا 2-1 (6-2 و4-6 و7-5) مساء اليوم الجمعة في الدور الثالث من مسابقة التنس فردي رجال للالعاب المتوسطية تارانتو 2026.

ومن جهته انهزم عزيز الواقع في نفس الدور امام التركي تونكاي دوران 0-2 (2-6 و4-6)