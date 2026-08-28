الالعاب المتوسطية - تنس - وسام عبد الرحمان الى الدور الرابع

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الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
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- Solde Compte du Trésor (27/08) 1845,2 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (27/08) 30186 MDT
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