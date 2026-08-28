أسعار الذهب تتراجع بأسرع وتيرة منذ جويلية بعد تصريحات متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي
تراجعت أسعار الذهب بأسرع وتيرة منذ شهر جويلية، عقب تصريحات متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش عززت توقعات الأسواق باستمرار البنك المركزي الأمريكي في نهجه الصارم لمواجهة التضخم.
وبحلول الساعة 19:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3.37% لتصل إلى 4506.61 دولارات للأونصة.
كما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 3.14% إلى 4457.19 دولارا للأونصة.
وفي أول خطاب له منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في ماي، جدد وارش التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مؤكدا أن هذا الهدف ثابت وغير قابل للتغيير.
وأدت تصريحاته إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية المعتادة بين قوة العملة الأمريكية والمعدن النفيس.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف البنك المركزي المتعلقة باستقرار الأسعار وتعظيم فرص العمل، مشددا على أن اللجوء إلى السياسات غير التقليدية لتحفيز الاقتصاد يجب أن يقتصر على الأزمات الحقيقية وأن يتم بحذر شديد.
من جانبه، اعتبر أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن خطاب وارش اتسم بالتشدد، خاصة في ما يتعلق بإصراره على إعادة التضخم إلى مستوى 2%.
وأضاف أن تراجع الذهب جاء متماشيا مع توقعات الأسواق، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا حول ما إذا كان هذا الانخفاض كافيا لإنهاء حالة التفاؤل التي سادت الأسواق تجاه المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 19:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3.37% لتصل إلى 4506.61 دولارات للأونصة.
كما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 3.14% إلى 4457.19 دولارا للأونصة.
وفي أول خطاب له منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في ماي، جدد وارش التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%، مؤكدا أن هذا الهدف ثابت وغير قابل للتغيير.
وأدت تصريحاته إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية المعتادة بين قوة العملة الأمريكية والمعدن النفيس.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف البنك المركزي المتعلقة باستقرار الأسعار وتعظيم فرص العمل، مشددا على أن اللجوء إلى السياسات غير التقليدية لتحفيز الاقتصاد يجب أن يقتصر على الأزمات الحقيقية وأن يتم بحذر شديد.
من جانبه، اعتبر أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن خطاب وارش اتسم بالتشدد، خاصة في ما يتعلق بإصراره على إعادة التضخم إلى مستوى 2%.
وأضاف أن تراجع الذهب جاء متماشيا مع توقعات الأسواق، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا حول ما إذا كان هذا الانخفاض كافيا لإنهاء حالة التفاؤل التي سادت الأسواق تجاه المعدن النفيس.
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