أسعار الذهب تتراجع بأسرع وتيرة منذ جويلية بعد تصريحات متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب بأسرع وتيرة منذ شهر جويلية، عقب تصريحات متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيعززت توقعات الأسواق باستمرار البنك المركزي الأمريكي في نهجه الصارم لمواجهة التضخم.وبحلول الساعة، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبةلتصل إلىكما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبةإلىوفي أول خطاب له منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في ماي، جدد وارش التزام البنك المركزي بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ، مؤكدا أن هذا الهدف ثابت وغير قابل للتغيير.وأدت تصريحاته إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار الذهب، في ظل العلاقة العكسية المعتادة بين قوة العملة الأمريكية والمعدن النفيس.وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف البنك المركزي المتعلقة باستقرار الأسعار وتعظيم فرص العمل، مشددا على أن اللجوء إلى السياسات غير التقليدية لتحفيز الاقتصاد يجب أن يقتصر على الأزمات الحقيقية وأن يتم بحذر شديد.من جانبه، اعتبر، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، أن خطاب وارش اتسم بالتشدد، خاصة في ما يتعلق بإصراره على إعادة التضخم إلى مستوى 2%.وأضاف أن تراجع الذهب جاء متماشيا مع توقعات الأسواق، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا حول ما إذا كان هذا الانخفاض كافيا لإنهاء حالة التفاؤل التي سادت الأسواق تجاه المعدن النفيس.