فاجعة تهز حيّ التحرير: قتَلَ زوجته الحامل بتوأم بعد تعنيفها!!

ووفق المعطيات الأولية، فإن الضحية أم لطفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات، وكانت حاملا بتوأم وقت وقوع الحادثة.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الزوج عمد إلى تعنيف زوجته قبل أن يقوم بخنقها، مما أدى إلى وفاتها في مكان الواقعة، مخلفا حالة من الصدمة والحزن في صفوف عائلتها ومتساكني الحي.وقد فتحت الجهات الأمنية والقضائية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد دوافعها، فيما تم توجيه جثة الضحية إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.وتعيد هذه الجريمة إلى الواجهة قضية، وسط دعوات متواصلة إلى مزيد تعزيز آليات حماية النساء من العنف الأسري وتطبيق التشريعات الزجرية بصرامة.وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من جريمة أخرى هزت ولاية أريانة الأسبوع الماضي، حيث أقدم زوج، وفق المعطيات المتداولة، على قتل زوجته إثر خلاف عائلي، بعد توجيه أكثر منإليها.