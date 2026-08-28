JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 12:42 Tunis

فاجعة تهز حيّ التحرير: قتَلَ زوجته الحامل بتوأم بعد تعنيفها!!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672399723a3152.86375813_kehfmljgqpoin.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 28 Août 2026 - 11:39 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بزوج، للاشتباه في تورطه في قتل زوجته الحامل خنقا، وذلك بعد تعنيفها، كما أذنت برفع الجثة وإحالتها على مصالح الطب الشرعي.


ووفق المعطيات الأولية، فإن الضحية أم لطفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات، وكانت حاملا بتوأم وقت وقوع الحادثة.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الزوج عمد إلى تعنيف زوجته قبل أن يقوم بخنقها، مما أدى إلى وفاتها في مكان الواقعة، مخلفا حالة من الصدمة والحزن في صفوف عائلتها ومتساكني الحي.


وقد فتحت الجهات الأمنية والقضائية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد دوافعها، فيما تم توجيه جثة الضحية إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.

وتعيد هذه الجريمة إلى الواجهة قضية العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء في تونس، وسط دعوات متواصلة إلى مزيد تعزيز آليات حماية النساء من العنف الأسري وتطبيق التشريعات الزجرية بصرامة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من جريمة أخرى هزت ولاية أريانة الأسبوع الماضي، حيث أقدم زوج، وفق المعطيات المتداولة، على قتل زوجته إثر خلاف عائلي، بعد توجيه أكثر من 50 طعنة إليها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 335185

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 28 أوت 2026 | 15 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:56
16:02
12:28
05:47
04:15
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet41°
40° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet30°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-30
40°-27
39°-28
36°-27
36°-27
  • Avoirs en devises 25279,2
  • (27/08)
  • Jours d'importation 99
  • 1 € = 3,38663 DT
  • (27/08)
  • 1 $ = 2,90645 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/08)     1845,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/08)   30186 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio