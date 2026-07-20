سخرية واسعة في مصر من ميسي بعد خسارة الأرجنتين نهائي مونديال 2026
أثار تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تداول عدد من الفنانين والإعلاميين تعليقات ساخرة عقب خسارة ليونيل ميسي ورفاقه في المباراة النهائية.
وربط العديد من المتابعين بين خسارة الأرجنتين في النهائي وإقصاء المنتخب المصري من البطولة على يد "التانغو"، لتتحول النتيجة إلى مادة للتعليقات الساخرة والتهاني بتتويج المنتخب الإسباني.
وكتب الفنان صبري فواز عبر حسابه على مواقع التواصل: "وانتصر الإبداع.. على النصب والبلطجة"، في إشادة بأداء المنتخب الإسباني.
أما الفنان محمود البزاوي فعلق ساخرا: "عشان تعرف إن اللي ييجي على مصر عمره ما يشوف النصر"، في إشارة إلى خروج المنتخب المصري أمام الأرجنتين في البطولة.
بدوره، نشر الفنان محمد أنور مقطع فيديو ساخرا من أحد مشاهده في "مسرح مصر"، وأرفقه بتعليق: "إسبانيا بطل كأس العالم".
واحتفل الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بالتتويج الإسباني، ونشر صورا من حضوره المباراة النهائية، وكتب مداعبا متابعيه: "يعني لازم أقطع المشوار ده كله علشان أخليها لإسبانيا".
كما انضمت الإعلامية رضوى الشربيني إلى موجة التعليقات، إذ كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "سبحان الله كنت نايمة صحيت لقيت الأرجنتين خسرانة".
من جهتها، نشرت الفنانة نسرين أمين مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "بيلا تشاو"، وعلقت: "أخيراً الأول إسبانيا"، تعبيرا عن سعادتها بفوز المنتخب الإسباني.
أما الفنان محمد هنيدي، فكتب عبر منصة "إكس": "دعينا عليهم وقرينا وحسدناهم ووصلوا للنهائي، شجعناهم خسروا النهائي، كنا نشجعهم من الأول بقى... مبرووووك لإسبانيا".
وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. وسجل فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106، ليقود "الماتادور" إلى لقبه العالمي الأول منذ نسخة 2010، فيما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022.
Je veux absolument revoir Messi pleurer comme ça #ESPARG pic.twitter.com/CanpoFk3ie— 🇨🇬 RDX ⚔ (@Jaguar_Randy) July 19, 2026
وربط العديد من المتابعين بين خسارة الأرجنتين في النهائي وإقصاء المنتخب المصري من البطولة على يد "التانغو"، لتتحول النتيجة إلى مادة للتعليقات الساخرة والتهاني بتتويج المنتخب الإسباني.
Lamine to Messi after the final 😂 pic.twitter.com/7POrfojP6V— BOOMLUCK (@Boomluck1zz) July 19, 2026
وكتب الفنان صبري فواز عبر حسابه على مواقع التواصل: "وانتصر الإبداع.. على النصب والبلطجة"، في إشادة بأداء المنتخب الإسباني.
أما الفنان محمود البزاوي فعلق ساخرا: "عشان تعرف إن اللي ييجي على مصر عمره ما يشوف النصر"، في إشارة إلى خروج المنتخب المصري أمام الأرجنتين في البطولة.
بدوره، نشر الفنان محمد أنور مقطع فيديو ساخرا من أحد مشاهده في "مسرح مصر"، وأرفقه بتعليق: "إسبانيا بطل كأس العالم".
Lamine to Messi after the final 😂 pic.twitter.com/7POrfojP6V— BOOMLUCK (@Boomluck1zz) July 19, 2026
واحتفل الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بالتتويج الإسباني، ونشر صورا من حضوره المباراة النهائية، وكتب مداعبا متابعيه: "يعني لازم أقطع المشوار ده كله علشان أخليها لإسبانيا".
كما انضمت الإعلامية رضوى الشربيني إلى موجة التعليقات، إذ كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "سبحان الله كنت نايمة صحيت لقيت الأرجنتين خسرانة".
GRANDE ESPAÑA 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/rDvajVcewb— Tomas Trujillo 🇪🇸🇻🇪 (@tomastrujillo56) July 19, 2026
من جهتها، نشرت الفنانة نسرين أمين مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "بيلا تشاو"، وعلقت: "أخيراً الأول إسبانيا"، تعبيرا عن سعادتها بفوز المنتخب الإسباني.
أما الفنان محمد هنيدي، فكتب عبر منصة "إكس": "دعينا عليهم وقرينا وحسدناهم ووصلوا للنهائي، شجعناهم خسروا النهائي، كنا نشجعهم من الأول بقى... مبرووووك لإسبانيا".
وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. وسجل فيران توريس هدف الفوز في الدقيقة 106، ليقود "الماتادور" إلى لقبه العالمي الأول منذ نسخة 2010، فيما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022.
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