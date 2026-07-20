سخرية واسعة في مصر من ميسي بعد خسارة الأرجنتين نهائي مونديال 2026

Je veux absolument revoir Messi pleurer comme ça #ESPARG pic.twitter.com/CanpoFk3ie — 🇨🇬 RDX ⚔ (@Jaguar_Randy) July 19, 2026

Lamine to Messi after the final 😂 pic.twitter.com/7POrfojP6V — BOOMLUCK (@Boomluck1zz) July 19, 2026

Lamine to Messi after the final 😂 pic.twitter.com/7POrfojP6V — BOOMLUCK (@Boomluck1zz) July 19, 2026

أثار تتويجبلقب كأس العالم 2026 على حسابموجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تداول عدد من الفنانين والإعلاميين تعليقات ساخرة عقب خسارةورفاقه في المباراة النهائية.وربط العديد من المتابعين بين خسارة الأرجنتين في النهائي وإقصاء المنتخب المصري من البطولة على يد "التانغو"، لتتحول النتيجة إلى مادة للتعليقات الساخرة والتهاني بتتويج المنتخب الإسباني.وكتب الفنانعبر حسابه على مواقع التواصل:، في إشادة بأداء المنتخب الإسباني.أما الفنانفعلق ساخرا:، في إشارة إلى خروج المنتخب المصري أمام الأرجنتين في البطولة.بدوره، نشر الفنانمقطع فيديو ساخرا من أحد مشاهده في "مسرح مصر"، وأرفقه بتعليق:واحتفل الإعلامي الرياضيبالتتويج الإسباني، ونشر صورا من حضوره المباراة النهائية، وكتب مداعبا متابعيه:كما انضمت الإعلاميةإلى موجة التعليقات، إذ كتبت عبر حسابها على "إنستغرام":من جهتها، نشرت الفنانةمقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية، وعلقت:، تعبيرا عن سعادتها بفوز المنتخب الإسباني.أما الفنان، فكتب عبر منصة "إكس":وكانقد توج بلقبللمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه علىبهدف دون رد بعد التمديد، في المباراة النهائية التي أقيمت على. وسجلهدف الفوز في الدقيقة، ليقود "الماتادور" إلى لقبه العالمي الأول منذ نسخة 2010، فيما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في مونديال قطر 2022.