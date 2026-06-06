كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يلتقي نظيرته الارجنتينية التي تؤدي زيارة عمل إلى تونس من 5 الى 7 جوان الجاري

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، أمس الجمعة بمقر الوزارة، كاتبة الدولة لدى وزير العلاقات الخارجية الأرجنتيني المكلفة بجزر المالوين والقطب الجنوبي والسياسة المحيطية وجنوب المحيط الأطلسي "باولا دي كيارو"، التي تؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 5 إلى 7 جوان الجاري.ونوّه كاتب الدولة، خلال اللقاء، بعراقة العلاقات التي تجمع تونس بالأرجنتين، لاسيّما وأنّ البلدين يُحييان هذه السنة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدا على أهمية استعادة نسق آليات التشاور والتعاون المشتركة، والعمل على تدعيم وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولية بالنسبة الى البلدين، والسعي إلى دفع المبادلات التجارية والاستثمار في القطاعات الواعدة والبحث العلمي الفلاحي والبحري.من جانبها، أكدت المسؤولة الارجنتينية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، حرص بلادها على مزيد توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، في ظل توفر العديد من الفرص لبناء شراكة مثمرة بين الجانبين، مثمنة تقارب وجهات النظر بخصوص العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.