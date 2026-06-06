"منتدى الاستثمار الصحي الإقليمي 2026" يومي 13 و14 جويلية 2026 بنواكشوط (موريتانيا)

"تعزيز التجارة والاستثمار داخل منظمة التعاون الإسلامي في القطاع الصيدلاني: من الاستراتيجية إلى العمل"، هو المحور الذي اختاره "منتدى الاستثمار الصحي الإقليمي " 2026، الذي سينعقد يومي 13 و14 جويلية 2026 في المركز الدولي للمؤتمرات "مختار ولد داداه" في نواكشوط (موريتانيا).وينتظم هذا اللقاء الدولي رفيع المستوى، الذي ينتظم تحت رعاية وزير الصحة الموريتاني، اتيام التجاني، ببادرة من المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبنك التنمية الاسلامي والعديد من المؤسسات الاقليمية والدولية الرائدة في المجال.وينتظر ان يجمع هذا الحدث وزراء ومؤسسات عامة ومنظمات دولية وبنوك تنمية ومستثمرين وصناعيين في مجال الأدوية وجهات فاعلة في القطاع الصحي الخاص وشركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية وخبراء دوليين بهدف تعزيز الاستثمار والابتكار والشراكات الاستراتيجية في مجال الصحة.ويمثل هذا الحدث الاقليمي، موعدا استراتيجيا لمستقبل قطاع الصحة في افريقيا وفي بلدان منظمة التعاون الاسلامي، اذ يتطلع، ازاء مختلف التحديات المتنامية والمتعلقة بالنفاذ الى الأدوية والسلامة الصحية وتمويل المنظومات الصحية والارتهان لواردات المنتجات الصيدلانية، الى أن يكون فضاء حوار وعمل يجمع أبرز صانعي القرار العموميين والخواص في القطاع.كما يهدف الى الدفع في اتجاه ايجاد حلول عملية تتيح تعزيز الانتاج المحلي للأدوية واللقاحات وتطوير سلاسل قيمة اقليمية تنافسية وتعبئة التمويلات المجددة والنهوض بالتعاون بين البلدان الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي والشركاء الافارقة.وتشارك تونس بفعالية في برامج منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز النظم الصحية، من خلال تبني برنامج العمل الاستراتيجي للصحة ودعم التغطية الصحية الشاملة ونقل تكنولوجيا الصناعات الصيدلانية واللقاحات. كما تستند هذه الشراكة إلى تعزيز دور التمويل الإسلامي، لتحسين البنية التحتية الطبية في الدول الأعضاء.