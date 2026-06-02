زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جنوب إيطاليا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب جنوب إيطاليا.وسجل الزلزال في تمام الساعة 10:12 مساء بالتوقيت العالمي المنسق على بعد 124 كيلومترا شمال مدينة ميسينا.وكان مركز الزلزال على عمق 240 كيلومترا، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.وسجل زلزال شهر مارس الماضي بقوة 6.0 درجات بمقياس ريختر في البحر التيراني بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية، ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات بشرية جراء الزلزال.