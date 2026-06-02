عودة أولى رحلات الحجيج التونسيين من البقاع المقدّسة

حلّت، صباح يوم الاثنين، بمطار الحجيج بالعاصمة، أولى رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدّسة، يتقدّمهم وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أن خروج الحجيج من المطار تم بيسر وسلاسة، وبتأطير محكم من السلطات المشرفة مع إيلاء مساعدة خاصة لكبار السن.


واعتبر الوزير، لدى توديعه الحجيج عند خروجهم من المطار، أن مكتب حجاج تونس حقّق الهدف الأساسي والأولي من عمله، وهو إتمام الحجيج لمناسكهم بطريقة صحيحة وبيسر وفي صحّة طيبة، مؤكدا أنه سيسعى مستقبلا لمزيد تطوير عمل المكتب والاستفادة من ملاحظاتهم.


من جهتهم، عبّر الحجيج عن فرحتهم بإتمام مناسكهم وعودتهم سالمين إلى وطنهم، معبرين عن امتنانهم لكل أعضاء البعثة على حسن تأطيرهم وللسلط السعودية على حسن التنظيم.
 
يشار ألى أن رحلات العودة من مطاري جدّة والمدينة المنورة باتجاه كل مطارات تونس ستتواصل انطلاقا من اليوم 1 جوان والى غاية يوم 14 من نفس الشهر.
