رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الكونغولي

التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، ظهر أمس الإثنين بقصر قرطاج، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالفرنكفونية والجالية الكنغولية في الخارج "كريسبن مبادو فانزو"، بصفته مبعوثا خاصا محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدّولة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "فاليكس أنطوان نشيساكادي تشيلومبو"، مرفوقا ب "جوليانا أماتو لوممبا" إبنة ابنة الزّعيم الإفريقي الرّاحل "باتريس لوممبا"، الذي كان أدّى زيارة إلى تونس سنة 1960.وتطرق رئيس الدّولة إلى عديد المحطّات التّاريخية البارزة التي جمعت تونس بالكونغو الديمقراطية، من بينها مشاركة فيلق من القوّات المسلّحة العسكريّة التونسية في إطار قوات حفظ السلام الأمميّة في إقليم "كاتنغا"، إلى جانب عديد الأحداث الأخرى.وشدّد في هذا السياق، على أنّ الحلم الذي راود الاباء المؤسّسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، هو تحقيق الوحدة بين الدول التي تحرّرت من نير الاستعمار، غير أنّ الأحداث تعاقبت بسرعة ولا زالت تتواتر بنسق أكبر، وما كان حلما جميلا تحوّل إلى سراب رغم ما تزخر به القارة السمراء من كل أنواع الثّروات والخيرات.كما أكد رئيس الجمهورية، أنّ العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد، وأنّ الإنسانية كلّها تشهد مخاضا لهذا الفكر يقوم على العدل والحريّة، بعيدا عن المساواة الشكليّة في النصوص أو ترتيب تفاضلي للأمم وللشعوب، مشددا على ضرورة "أن نكون فاعلين في صنع تاريخ جديد لا أن نبقى دائما من ضحاياه".