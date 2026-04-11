عضو في الوفد الإيراني: المفاوضات مع الولايات المتحدة تسير بشكل جيد حتى الآن

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 22:25
      
أفادت وكالة "MS NOW" مساء اليوم السبت نقلا عن عضو بالوفد الإيراني في إسلام آباد، بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة "سارت بشكل جيد حتى الآن".
وفي التفاصيل، نقلت "MS NOW" عن دبلوماسي أجنبي داخل طهران، قريب من المحادثات الجارية في إسلام آباد، قوله إن الإيرانيين يشعرون وكأن لديهم اليد العليا.


وقال مندوب إيراني في إسلام آباد لـ"MS NOW": "المحادثات سارت بشكل جيد حتى الآن. أمريكا تستمع إلينا."


هذا ويقود نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الوفد الأمريكي على هذا المستوى الرفيع من الاجتماعات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لأول مرة منذ عام 1979.

بدأت المحادثات الثلاثية المباشرة بعد أن التقى الخصمان المتحاربان بشكل منفصل (كل على حدة) مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي برز كوسيط رئيسي بين الجانبين، حسبما أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ "MS NOW".

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد أكد في البداية أن بلاده لن تتفاوض ما لم يتم أولا تحقيق إجراءين رئيسيين — وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية الخاضعة لعقوبات شديدة.

من جهته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "News Nation" بأنه "لا يملك أي فكرة" عن كيفية تقدم هذه المفاوضات الحساسة، لكنه أوضح أنه يتوقع أن تفتح إيران مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الشحن البحري "في مستقبل غير بعيد".

وتسعى إيران إلى الاحتفاظ بالسيادة على المضيق، ولديها خطط لفرض رسوم مرتفعة على ناقلات النفط مقابل المرور الآمن.

ويتفق الخبراء في الشؤون الإيرانية على أن الإيرانيين واثقون من أنفسهم، لكن توقعاتهم منخفضة. وقالت نيكول غرايفسكي، الأستاذة المساعدة في معهد العلوم السياسية في باريس والزميلة في مركز بلفر بكلية كينيدي في هارفارد، لـ"MS NOW" إن الوفد الإيراني سعيد بأن فانس يقود المحادثات لأنهم يرونه معارضا للحروب الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضافت: "إيران لا تتوقع الكثير لكنها راضية عن فانس"، مشيرة إلى أن الوفد الإيراني يتعرض لضغوط لتأمين اتفاق بشأن هجمات إسرائيل على لبنان، وأن قاليباف، القائد السابق لقوات الصواريخ الإيرانية، من غير المرجح أن يوافق على تقليص ترسانة إيران الصاروخية، وهذا الأمر يشكل أولوية بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.
