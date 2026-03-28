السنغال تحتفل بكاس الامم الافريقية قبل فوزها على بيرو وديا 2-0

ا⁠ستعرضت السنغال كأس الأمم الأفريقية ​أمام جماهيرها اليوم السبت، قبل أن تفوز 2-صفر على بيرو ​وديا في باريس استعدادا لكأس ‌العالم لكرة القدم رغم قرار سحب اللقب القاري ‌منها.وسجل نيكولاس جاكسون هدفا قبل ‌أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، وأضاف إسماعيلا سار الهدف الثاني في الدقيقة 54، لتفوز السنغال بمباراتها الأولى منذ ⁠نهائي كأس الأمم الأفريقية في جانفي الماضي، عندما فازت على المغرب قبل أن تُجرد من اللقب هذا الشهر.وكانت لجنة الاستئناف التابعة ​للاتحاد الأفريقي للعبة قد منحت اللقب للمغرب بعد أن غادرت السنغال أرضية الملعب لمدة 14 دقيقة خلال ⁠المباراة النهائية التي أقيمت في جانفي الماضي في الرباط وانتهت بفوز السنغال.وقدمت السنغال طعنا في ⁠القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.وقبل ساعة من انطلاق المباراة في باريس اليوم السبت، طاف لاعبو السنغال ومدربهم بابي بونا ثياو حول الملعب حاملين الكأس وسط استقبال حماسي من الجماهير الغفيرة، رغم قرار الاتحاد الأفريقي. وكان ثياو قد صرح أمس الجمعة "نعلم أننا أبطال أفريقيا"، وارتدى الفريق زيا جديدا يضم نجمتين فوق شعار المنتخب، يمثلان الفوز بكأس الأمم الأفريقية ​في عام 2021 ومرة أخرى هذا العام.وسجل جاكسون الهدف الأول بسهولة بعد انطلاقة قوية على الجناح الأيمن من الشاب إبراهيما مباي، الذي تولى زمام الهجوم في ‌غياب ساديو ماني.واستغل سار كرة مرتدة سقطت في طريقه بشكل مثالي، لكنه اضطر إلى تجاوز مدافعين قبل أن يسجل الهدف الثاني.كما حققت كوت ديفوار فوزا ⁠مقنعا 4-صفر على كوريا الجنوبية في استاد إم.كيه شمال ‌لندن، يوم السبت.والسنغال وكوت ديفوار من بين الدول الأفريقية التسع التي ستتنافس في كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة التي تبدأ في جوان القادموسجل إيفان جيسان الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة من مارتيال جودو، الذي يشارك في مباراته الأولى مع المنتخب والذي سجل الهدف الثالث من كرة مرتدة من ركلة ركنية في ‌الدقيقة 62.وفيما بين الهدفين، أعلن سيمون أدينجرا ⁠عودته إلى الفريق بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ليجعل النتيجة 2-صفر.واستبعد أدينجرا من تشكيلة كوت ديفوار في كأس الأمم في مطلع العام، عندما ‌انتهت رحلة الفريق في الدفاع عن لقبه في دور الثمانية.وسجل المدافع ويلفريد سينجو، العائد هو الآخر للتشكيلة، الهدف الرابع في آخر لحظات المباراة.ويواجه منتخب كوت ديفوار بعد ‌ذلك اسكتلندا ⁠في ملعب هيل ديكنسون، معقل إيفرتون، بينما تستضيف السنغال جارتها غامبيا في دكار يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن ترفع الكأس الذهبية مرة أخرى أمام جماهيرها.