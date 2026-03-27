رسميا.. محامي منتخب المغرب يحذر من تقديم السنغال كأس أمم إفريقيا للجماهير في ملعب فرنسا

وجّه محامي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مراد العجوطي، إنذارات قانونية إلى الجهات المشرفة على تنظيم حفل مرتقب بملعب ملعب فرنسا، وذلك على خلفية نية منتخب السنغال تقديم كأس أمم إفريقيا للجماهير خلال مباراة ودية يوم السبت أمام منتخب بيرو.وتأتي هذه الخطوة في سياق قرار صادر عن لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يقضي بسحب لقب النسخة الأخيرة من منتخب السنغال وإسناده إلى منتخب المغرب، على خلفية انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية.وأوضح العجوطي، في بيان، أنه تم توجيه إشعارين رسميين إلى الشركة المشغلة للملعب وإلى مجموعة “GL Events”، محذرا من أن المشاركة في تنظيم حفل يقوم على “لقب تم سحبه” قد يعرّض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.وأضاف أن القرار الصادر بتاريخ 17 مارس 2026 عن لجنة الاستئناف يعد نهائيا في غياب أي قرار تعليقي من محكمة التحكيم الرياضي، معتبرا أن عرض الكأس في هذه الظروف قد يمثل “استعمالا غير مشروع” للقب.وأشار إلى أن أي تواصل في تنظيم الحدث قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك المطالبة بتعويضات أو اللجوء إلى القضاء لطلب وضع الكأس محل النزاع تحت الحجز القضائي، إلى حين البت النهائي في الملف.ويأتي هذا التطور قبل مواجهة ودية مرتقبة بين السنغال وبيرو، وسط تصاعد الجدل القانوني والرياضي بشأن أحقية التتويج باللقب القاري.