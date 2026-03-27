وكالة "تسنيم": استهداف منشآت صناعية ونووية ومصنع للكعكة الصفراء دون تسجيل تسرب إشعاعي

وفي تطور متصل، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "العدوان الأمريكي–الإسرائيلي" استهدف مصنع أردكان لإنتاج "الكعكة الصفراء" في محافظة يزد، وهو من المنشآت المرتبطة بسلسلة إنتاج الوقود النووي.وأكدت المنظمة، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم حدوث أي تسرب لمواد مشعة خارج المجمع، مشددة على أنه "لا داعي للقلق" بالنسبة للسكان في المناطق المحيطة.وأفاد نائب المسؤول السياسي والأمني ​​بمحافظة مركزي الإيرانية بتعرض مجمع خنداب للمياه الثقيلة لهجمات أمريكية وأمريكية على مرحلتين.وقال أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية، ونظرا للإجراءات الأمنية المتخذة مسبقا، فإنها لا تشكل أي خطر على سكان المنطقة.وتأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد متسارع، حيث تتعرض مواقع صناعية وعسكرية داخل إيران لضربات متزامنة.وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بدء تنفيذ "موجة واسعة" من الضربات الجوية استهدفت بنى تحتية عسكرية في عدة مناطق داخل إيران بشكل متزامن، استنادا إلى معلومات استخباراتية، مع تركيز خاص على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت عسكرية يُعتقد أنها تدعم القدرات الهجومية لطهران.المصدر: تسنيم