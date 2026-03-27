Babnet   Latest update 18:22 Tunis

وكالة "تسنيم": استهداف منشآت صناعية ونووية ومصنع للكعكة الصفراء دون تسجيل تسرب إشعاعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c6b7e2145020.58849180_pmqgnfejoihlk.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 18:00
      
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، بأن هجوما استهدف وحدة صناعية في مدينة أراك وسط البلاد، في إطار موجة الضربات التي طالت عدة مواقع داخل إيران.

وفي تطور متصل، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "العدوان الأمريكي–الإسرائيلي" استهدف مصنع أردكان لإنتاج "الكعكة الصفراء" في محافظة يزد، وهو من المنشآت المرتبطة بسلسلة إنتاج الوقود النووي.


وأكدت المنظمة، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم حدوث أي تسرب لمواد مشعة خارج المجمع، مشددة على أنه "لا داعي للقلق" بالنسبة للسكان في المناطق المحيطة.


وأفاد نائب المسؤول السياسي والأمني ​​بمحافظة مركزي الإيرانية بتعرض مجمع خنداب للمياه الثقيلة لهجمات أمريكية وأمريكية على مرحلتين.

وقال أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية، ونظرا للإجراءات الأمنية المتخذة مسبقا، فإنها لا تشكل أي خطر على سكان المنطقة.

وتأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد متسارع، حيث تتعرض مواقع صناعية وعسكرية داخل إيران لضربات متزامنة.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بدء تنفيذ "موجة واسعة" من الضربات الجوية استهدفت بنى تحتية عسكرية في عدة مناطق داخل إيران بشكل متزامن، استنادا إلى معلومات استخباراتية، مع تركيز خاص على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت عسكرية يُعتقد أنها تدعم القدرات الهجومية لطهران.

المصدر: تسنيم
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326302

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-7
15°-8
17°-6
16°-11
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>