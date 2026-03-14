الولايات المتحدة هاجمت 90 هدفا عسكريا في جزيرة خارك الإيرانية

جزيرة خارك.. مركز رئيسي لتصدير النفط الإيراني قصفته أمريكا



هاجم الجيش الأمريكي أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في جزيرة خارك الإيرانية، حسبما ذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية.وجاء في بيان القيادة المركزية: "الليلة الماضية، شنت القوات الأمريكية ضربة دقيقة واسعة النطاق على جزيرة خارك في إيران. ونتيجة للهجوم، تم تدمير مستودعات للألغام البحرية ومخابئ لتخزين الصواريخ والعديد من المنشآت العسكرية الأخرى. ونجحت القوات الأمريكية في ضرب أكثر من 90 هدفاً عسكرياً إيرانياً في جزيرة خارك، مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية".تمثلمركز الثقل في قطاع النفط الإيراني، إذ تمر عبرها نحو، ما يجعلها هدفاً حساساً في سياق التصعيد العسكري المتواصل. وقد أعلن الرئيس الأمريكيأن القوات الأمريكية “دمرت بالكامل الأهداف العسكرية” في الجزيرة، ملوحاً بإمكانية استهداف البنية التحتية النفطية إذا استمرت إيران في تعطيل الملاحة بمضيق هرمز.وتشير بيانات متخصصة إلى أن صادرات إيران من النفط تراوحت خلال الفترة الأخيرة بين، قبل أن ترتفع قبيل اندلاع الحرب إلى مستويات أعلى. ويراقب المتعاملون في أسواق الطاقة أي مؤشرات على أضرار قد تلحق بمنشآت الجزيرة، إذ إن أي اضطراب ولو محدود قد يؤدي إلىوارتفاع الأسعار.ويرى محللون أن تدمير البنية التحتية في خارك قد يؤدي إلى فقدان نحو، ما يزيد الضغط على سوق النفط في ظل اضطرابات جيوسياسية متزايدة.وفي المقابل، حذرت طهران من أن أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد مباشر يستهدففي المنطقة، ما يرفع منسوب المخاطر على الإمدادات والأسعار.وتكمن أهمية الجزيرة أيضاً في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، إذ تقع على بعد نحو، وتتميز بمياه عميقة تسمح برسو الناقلات العملاقة.وتُعدالوجهة الرئيسية للنفط الإيراني، حيث يمثل الخام الإيراني نحومنذ بداية العام، وتستفيد مصافيها المستقلة من الأسعار المخفضة نتيجة العقوبات.وتشير تقديرات إلى أن إيران صدّرت منذ بداية العام نحو، منها، فيما تصل سعة التخزين في الجزيرة إلى نحووتظل إيران ثالث أكبر منتج داخل منظمة، بإنتاج يناهز، إضافة إلى نحو، ما يجعل أي تهديد لإمداداتها عاملاً مؤثراً في توازن سوق الطاقة العالمية.