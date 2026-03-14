Babnet   Latest update 13:33 Tunis

السيسي يحذر من تداعيات حرب إيران وأزمات المنطقة خلال أسبوع من الاتصالات والتحركات الدبلوماسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b54170dc3443.90871680_qkgnimoefjhpl.jpg>
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 12:05
      
وكالات - وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الأخيرة سلسلة من التحذيرات القوية بشأن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة احتواء التوترات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومشدداً على مخاطر امتداد الصراع وتأثيراته الاقتصادية والأمنية على المنطقة والعالم.
اتصالات مع قبرص وفرنسا لاحتواء التصعيد

تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة احتواء التصعيد الراهن. وأكد الرئيس المصري موقف القاهرة الثابت الداعي إلى الحلول السلمية والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذراً من التداعيات الاقتصادية لاستمرار التوتر.

كما بحث السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، مشيراً إلى انعكاساتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والنقل الدولي. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.


دعم الاستقرار في لبنان وتحذير من اتساع الصراع

في اتصال مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد السيسي دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وسيادته، داعياً إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني. كما شدد على تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لتجنيب لبنان تداعيات التصعيد.

رسالة إلى إيران حول خفض التوتر

وتلقى الرئيس المصري اتصالاً من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أعرب خلاله عن رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن والعراق، مؤكداً أهمية مبدأ حسن الجوار وضرورة العودة إلى المسار التفاوضي بشأن الأزمة النووية. كما أكد استعداد القاهرة للقيام بدور الوساطة من أجل وقف العمليات العسكرية.

مشاركة في اجتماع أوروبي–إقليمي طارئ

شارك السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الأوروبي بمشاركة قادة دول المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية، إضافة إلى بحث التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأزمة وسبل تعزيز التنسيق الدولي.

تحذير من تداعيات اقتصادية واسعة

ركزت التحركات المصرية خلال الأسبوع على التحذير من توسّع دائرة الصراع وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي، في وقت تواصل فيه القاهرة جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع في الشرق الأوسط.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325421

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:28
15:50
12:35
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-7
16°-5
17°-12
20°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>