السيسي يحذر من تداعيات حرب إيران وأزمات المنطقة خلال أسبوع من الاتصالات والتحركات الدبلوماسية
وكالات - وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الأخيرة سلسلة من التحذيرات القوية بشأن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة احتواء التوترات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومشدداً على مخاطر امتداد الصراع وتأثيراته الاقتصادية والأمنية على المنطقة والعالم.
اتصالات مع قبرص وفرنسا لاحتواء التصعيدتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة احتواء التصعيد الراهن. وأكد الرئيس المصري موقف القاهرة الثابت الداعي إلى الحلول السلمية والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذراً من التداعيات الاقتصادية لاستمرار التوتر.
كما بحث السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، مشيراً إلى انعكاساتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والنقل الدولي. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
دعم الاستقرار في لبنان وتحذير من اتساع الصراعفي اتصال مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد السيسي دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وسيادته، داعياً إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني. كما شدد على تكثيف الجهود الدبلوماسية العربية والدولية لتجنيب لبنان تداعيات التصعيد.
رسالة إلى إيران حول خفض التوتروتلقى الرئيس المصري اتصالاً من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أعرب خلاله عن رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن والعراق، مؤكداً أهمية مبدأ حسن الجوار وضرورة العودة إلى المسار التفاوضي بشأن الأزمة النووية. كما أكد استعداد القاهرة للقيام بدور الوساطة من أجل وقف العمليات العسكرية.
مشاركة في اجتماع أوروبي–إقليمي طارئشارك السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع طارئ دعا إليه الاتحاد الأوروبي بمشاركة قادة دول المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية، إضافة إلى بحث التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأزمة وسبل تعزيز التنسيق الدولي.
تحذير من تداعيات اقتصادية واسعةركزت التحركات المصرية خلال الأسبوع على التحذير من توسّع دائرة الصراع وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي، في وقت تواصل فيه القاهرة جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع في الشرق الأوسط.
اتصالات مع قبرص وفرنسا لاحتواء التصعيدتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وضرورة احتواء التصعيد الراهن. وأكد الرئيس المصري موقف القاهرة الثابت الداعي إلى الحلول السلمية والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذراً من التداعيات الاقتصادية لاستمرار التوتر.
كما بحث السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، مشيراً إلى انعكاساتها على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والنقل الدولي. وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والبدء في إعادة الإعمار.
