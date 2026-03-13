الرئيس المصري يبحث مع نظيره الإيراني سبل إنهاء النزاع المسلح

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، سبل إنهاء النزاع المسلح في الشرق الأوسط، معربا عن استعداده لبذل جهود الوساطة، بحسب ما أعلنه مكتب الرئيس المصري.ووفقاً لبيان صادر عن المكتب، أكد السيسي خلال المكالمة "إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق. مشدداً على أن هذه الدول الشقيقة لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية-الأمريكية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة".في الوقت نفسه، ناقش الرئيس المصري مع الرئيس الإيراني السبل الممكنة لإنهاء النزاع المسلح، مؤكداً استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن للتوسط وإيجاد حلول سياسية - دبلوماسية للأزمة الحالية، وفقا للبيان.