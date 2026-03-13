توننداكس يتراجع ب 0،55 بالمائة في إقفال الجمعة

عكس المؤشر المرجعي لبورصة تونس، "توننداكس"، نسقه نزولا، بعد ثلاث حصص من الارتفاع، وتراجع، بنسبة 0،55 بالمائة، في إقفال، الجمعة، وبلغ مستوى 15413،59 نقطة، و قدّرت المعاملات خلال الحصّة ب9،1 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق الماليّة.وعاد أفضل أداء خلال الحصّة، لسهم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية، وزاد سعره، بنسبة 4،4 بالمائة، وأقفل عند مستوى 7،160 دينار، في ظل معاملات هزيلة لم تتخط عتبة 3 الاف دينار.وتطور سعر سهم تأمينات مغربية بدوره، بنسبة 2،6 بالمائة، وأنهى الحصّة عند مستوى 61،040 دينار. وراكم السهم معاملات في حدود 423 ألف دينار.في المقابل، تكبد سهم شركة أستري للتأمين وإعادة التأمين أعلى الخسائر خلال الحصّة، وفقد 4،5 بالمائة، من قيمته وأدرك مستوى 45،410 ينار، دون ان تتجاوز المعاملات على السهم ذاته الألف دينار.وتقهقر سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي، بدوره، بنسبة 3،5 بالمائة، وبلغ سعره مستوى 3،030 دينار، ولم يتمكن السهم من جذب سوى 24 ألف دينار من المعاملات.وكان سهم وحدة تصنيع الأدوية "يونماد"، الأكثر تبادلا خلال الحصّة واستاثر على معاملات في حدود 1،9 مليون دينار، وأقفل الحصّة عند سعر 8،810 دينار إثر تراجعه بنسبة 3،7 بالمائة.