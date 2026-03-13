مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس ينظم تظاهرتين تحسيسيتين للوقاية من التدخين في الوسط المدرسي

نظّم المرصد الوطني للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تونس، وبالشراكة مع وزارة التربية ووزارة الصحة والمرصد الوطني للسلامة المرورية والتحالف التونسي ضد التدخين، تظاهرتين تحسيسيتين يومي 10 و12 مارس الجاري  بكلّ من المدرسة الابتدائية سيدي عمر الكرم (تونس 1) والمدرسة الابتدائية المغيرة (تونس 2)، بهدف تعزيز الوقاية من التدخين في الوسط المدرسي.
وجمعت هذه المبادرة، وفق ما جاء في بلاغ لمكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، 10 مدارس ابتدائية، حيث شارك التلاميذ في أنشطة رياضية وتوعوية تفاعلية تهدف إلى تعزيز النشاط البدني وترسيخ السلوكيات الصحية لدى الأطفال منذ سن مبكرة، والوقاية من التدخين في الوسط المدرسي.
كما شهدت هذه الفعاليات انضمام 10 مدارس ابتدائية جديدة إلى "ميثاق فضاء مدرسي خالٍ من التدخين"، لتنضم إلى19 مدرسة التي وقّعت على هذا الميثاق سابقًا، في خطوة تعكس التوسع التدريجي لهذه المبادرة الوطنية الهادفة إلى حماية الفضاء المدرسي من التدخين وتعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة للأطفال.

وفي إطار دعم ممارسة النشاط البدني لدى الأطفال، تم توزيع 100 دراجة هوائية لفائدة 10 مدارس ابتدائية، ليستفيد من هذه المبادرة أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة.
ويعد ميثاق فضاء مدرسي خال من التدخين، مبادرة وطنية تربوية (انطلقت في تونس 2025) تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية عبر حظر التدخين بجميع أشكاله (بما فيه السجائر الإلكترونية) داخل المؤسسات التربوية ومحيطها. ويلتزم الموقعون بحماية الأطفال من أضرار التبغ وتعزيز نمط عيش سليم.
 
