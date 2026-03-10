Babnet   Latest update 07:10 Tunis

فانس وهيغسيث يستقبلان جثمان الضحية الأمريكية السابعة في عملية "الغضب الملحمي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69afb266913614.05140822_khlgjqfmipeno.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 06:54 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حضر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الحرب بيت هيغسيث وصول جثمان الرقيب بنجامين بنينجتون من غلينديل، كنتاكي سابع ضحية أمريكية في عملية "الغضب الملحمي" إلى الولايات المتحدة.

وحضر فانس وهيغسيث مراسم استقبال جثمان الرقيب بنجامين بنينجتون في غلينديل، كنتاكي، كجزء من التشييع الرسمي.​


وكان الرقيب بنجامين بنينجتون أصيب بجروح بالغة خلال هجوم إيراني بصواريخ بالستية استهدف قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية، وهي قاعدة جوية سعودية كبيرة تقع جنوب شرق الرياض، وتعد من أهم القواعد العسكرية في المملكة، خصوصا في سياق التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.


ويعد الرقيب بنينجتون سابع جندي أمريكي قتيل، في عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران والتي بدأت في 28 شباط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك أيضا في نقل جثث الجنود الستة الآخرين سابقا، وذلك مع تزايد احتمالية إرسال قوات برية إلى إيران، وسط تصعيد الاشتباكات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325107

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-10
20°-10
18°-10
20°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>