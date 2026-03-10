فانس وهيغسيث يستقبلان جثمان الضحية الأمريكية السابعة في عملية "الغضب الملحمي"

حضر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الحرب بيت هيغسيث وصول جثمان الرقيب بنجامين بنينجتون من غلينديل، كنتاكي سابع ضحية أمريكية في عملية "الغضب الملحمي" إلى الولايات المتحدة.وحضر فانس وهيغسيث مراسم استقبال جثمان الرقيب بنجامين بنينجتون في غلينديل، كنتاكي، كجزء من التشييع الرسمي.​وكان الرقيب بنجامين بنينجتون أصيب بجروح بالغة خلال هجوم إيراني بصواريخ بالستية استهدف قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية، وهي قاعدة جوية سعودية كبيرة تقع جنوب شرق الرياض، وتعد من أهم القواعد العسكرية في المملكة، خصوصا في سياق التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة.ويعد الرقيب بنينجتون سابع جندي أمريكي قتيل، في عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران والتي بدأت في 28 شباط.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك أيضا في نقل جثث الجنود الستة الآخرين سابقا، وذلك مع تزايد احتمالية إرسال قوات برية إلى إيران، وسط تصعيد الاشتباكات.