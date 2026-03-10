Babnet   Latest update 07:10 Tunis

قتلى ومصابون في استهداف إيراني لمبنى سكني في العاصمة البحرينية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69afabf195e953.92358266_qlhmkopnjfeig.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 06:38
      
أعلنت ‏وزارة الداخلية البحرينية وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيًا بالعاصمة المنامة، في حصيلة أولية.

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "في حصيلة أولية.. وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة المنامة".



وذكرت في وقت سابق، أنه "‏تم إطلاق صافرة الإنذار، داعية "المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".


ويتواصل التصعيد بالشرق الأوسط في اليوم 11 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في وقت أعلنت إيران تولي مجتبى خامنئي زمام السلطة مرشدا للثورة خلفا لوالده.


