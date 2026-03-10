قتلى ومصابون في استهداف إيراني لمبنى سكني في العاصمة البحرينية

MOI: In a preliminary count, one person died and others were injured as a result of a blatant Iranian attack targeting a residential building in Manama. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 9, 2026

أعلنت ‏وزارة الداخلية البحرينية وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني سافر استهدف مبنى سكنيًا بالعاصمة المنامة، في حصيلة أولية.وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "في حصيلة أولية.. وفاة شخص وإصابة آخرين جراء عدوان إيراني استهدف مبنى سكنيا بالعاصمة المنامة".وذكرت في وقت سابق، أنه "‏تم إطلاق صافرة الإنذار، داعية "المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".ويتواصل التصعيد بالشرق الأوسط في اليوم 11 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في وقت أعلنت إيران تولي مجتبى خامنئي زمام السلطة مرشدا للثورة خلفا لوالده.