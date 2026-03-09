بزشكيان يحدد شروط طهران لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الإيرانيأن بلاده مستعدة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، محددا شرطا أساسيا يتمثل فيوقال بزشكيان، في بيان صدر الاثنين، إنفي المنطقة إذا تم احترام هذا المبدأ، مشددا على أن أمن إيران يجب ألا يكون مهددا عبر أراضي دول الجوار.واتهم الرئيس الإيرانيبالسعي إلى، معتبرا أن هناك محاولات لدفع دول المنطقة إلى العداء مع طهران.وأضاف أنتتهم إيران بشن هجمات صاروخية على، في ما اعتبره جزءا من حملة إعلامية لتأجيج التوتر.وتأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد العسكري الذي بدأ في، حين شنتعملية عسكرية استهدفت عدة مدن إيرانية رئيسية، من بينها، مبررتين ذلك بوجود تهديدات صاروخية ونووية تقولان إنها تنطلق من إيران.من جانبها، وصفتالضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بأنها، داعية إلىلتسوية الأزمة في المنطقة.