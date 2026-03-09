Babnet   Latest update 23:11 Tunis

بزشكيان يحدد شروط طهران لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69af41c666a0b5.67006348_pihekngfoqmjl.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 22:55
      
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده مستعدة لخفض حدة التوتر في الشرق الأوسط، محددا شرطا أساسيا يتمثل في عدم استخدام أراضي أو مياه الدول المجاورة لشن هجمات ضد إيران.

وقال بزشكيان، في بيان صدر الاثنين، إن طهران مستعدة لخفض التصعيد في المنطقة إذا تم احترام هذا المبدأ، مشددا على أن أمن إيران يجب ألا يكون مهددا عبر أراضي دول الجوار.


واتهم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى إثارة الفتنة بين إيران وجيرانها في المنطقة، معتبرا أن هناك محاولات لدفع دول المنطقة إلى العداء مع طهران.


وأضاف أن وسائل إعلام تابعة لواشنطن وتل أبيب تتهم إيران بشن هجمات صاروخية على تركيا، في ما اعتبره جزءا من حملة إعلامية لتأجيج التوتر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل التصعيد العسكري الذي بدأ في 28 فيفري، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية استهدفت عدة مدن إيرانية رئيسية، من بينها طهران، مبررتين ذلك بوجود تهديدات صاروخية ونووية تقولان إنها تنطلق من إيران.

من جانبها، وصفت الخارجية الروسية الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران بأنها "خطوة متهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى المسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة في المنطقة.
